ALMANYA ÇEVRE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FLASBARTH, İKLİM ANLAŞMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER İÇİN AĞUSTOSTA TÜRKİYE'YE GİDECEK

Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth, ağustos ayında Türk yetkililerle Paris İklim Anlaşması ile ilgili görüşmelerde bulunacak.

Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Stephan Gabriel Haufe, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması için yapılan müzakereler öncesinde de Türkiye'nin "Yeşil İklim Fonu’na" erişim sağlamasına ilişkin tartışmalar yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin fondan para alıp alamayacağının belirsiz olduğunu ifade eden Haufe, "Bu konunun Türkiye ile yoğun bir şekilde görüşülmesi gerektiği uzun zamandan beri belliydi. Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth Türkiye’de ağustos ayında görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler kararlaştırılmıştı. Almanya bu konuda aracı işlevi görüyor." dedi.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığını anımsatarak Türkiye'nin bu anlaşmayı onaylaması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Rainer Breul, Türkiye’deki darbe girişiminin birinci yıl dönümü vesilesiyle hükümet yetkililerinin Almanya’da konuşma yapmak için Türkiye’den bir başvuru olup olmadığına ilişkin soruya, bu konuda Türkiye'den bir başvuru aldıklarını ve bunu incelediklerini ancak başvuruda bulunulan kişinin hükümet yetkilisi olmadığını yanıtını verdi.