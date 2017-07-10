Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:28

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ALMANYA ÇEVRE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FLASBARTH, İKLİM ANLAŞMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER İÇİN AĞUSTOSTA TÜRKİYE'YE GİDECEK

Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth, ağustos ayında Türk yetkililerle Paris İklim Anlaşması ile ilgili görüşmelerde bulunacak.

Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Stephan Gabriel Haufe, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması için yapılan müzakereler öncesinde de Türkiye'nin "Yeşil İklim Fonu’na" erişim sağlamasına ilişkin tartışmalar yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin fondan para alıp alamayacağının belirsiz olduğunu ifade eden Haufe, "Bu konunun Türkiye ile yoğun bir şekilde görüşülmesi gerektiği uzun zamandan beri belliydi. Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth Türkiye’de ağustos ayında görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler kararlaştırılmıştı. Almanya bu konuda aracı işlevi görüyor." dedi.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığını anımsatarak Türkiye'nin bu anlaşmayı onaylaması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Rainer Breul, Türkiye’deki darbe girişiminin birinci yıl dönümü vesilesiyle hükümet yetkililerinin Almanya’da konuşma yapmak için Türkiye’den bir başvuru olup olmadığına ilişkin soruya, bu konuda Türkiye'den bir başvuru aldıklarını ve bunu incelediklerini ancak başvuruda bulunulan kişinin hükümet yetkilisi olmadığını yanıtını verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman Vefat Etti
Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım Yemen'e Yönelik Tıbbi Yardım
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İtalya Orman Yangınlarıyla Boğuşuyor
İtalya’nın güney bölgelerini teslim alan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberi Oku