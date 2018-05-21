Paraguay\'ın Kudüs Büyükelçiliği Açıldı





Kudüs, 21 Mayıs 18 : ABD ve Guatemala\'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay da Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıdı.Paraguay\'ın Kudüs Büyükelçiliği yapılan resmi törenin ardından hizmete açıldı.Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun yanı sıra İsrailli bazı bakanlar katıldı.Paraguay, ABD ve Guatemala\'nın ardından Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan üçüncü ülke oldu.ABD\'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs\'ta Başkan Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump\'ın da katıldığı törenle açılmıştı.Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs\'e taşınması hem de İsrail\'in kuruluş yılı olan Nekbe\'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60\'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD\'nin ardından 16 Mayıs\'ta Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımıştı.(AA/ÖZ/ÖK)