Paraguay\'ın Kudüs Büyükelçiliği Açıldı

Kudüs, 21 Mayıs 18 : ABD ve Guatemala\'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay da Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıdı.
Paraguay\'ın Kudüs Büyükelçiliği yapılan resmi törenin ardından hizmete açıldı.
Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun yanı sıra İsrailli bazı bakanlar katıldı.
Paraguay, ABD ve Guatemala\'nın ardından Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan üçüncü ülke oldu.
ABD\'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs\'ta Başkan Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump\'ın da katıldığı törenle açılmıştı.
Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD\'nin ardından 16 Mayıs\'ta Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımıştı.
(AA/ÖZ/ÖK)
Paraguay\'ın Kudüs Büyükelçiliği yapılan resmi törenin ardından hizmete açıldı.
Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun yanı sıra İsrailli bazı bakanlar katıldı.
Paraguay, ABD ve Guatemala\'nın ardından Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan üçüncü ülke oldu.
ABD\'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs\'ta Başkan Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump\'ın da katıldığı törenle açılmıştı.
Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD\'nin ardından 16 Mayıs\'ta Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımıştı.
(AA/ÖZ/ÖK)