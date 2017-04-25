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25 Nisan 2017 Salı 08:46

Paraguay'da "yüzyılın Soygunu"

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyelerinin bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini silahlar ve patlayıcılar kullanarak soydukları bildirildi.

Paraguay'da 'yüzyılın Soygunu'
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Asuncion, 25 Nisan 17 (.) : Güney Amerika ülkesi Paraguay'da çete üyelerinin bir zırhlı araba firmasının kasa dairesini silahlar ve patlayıcılar kullanarak soydukları bildirildi.

Emniyet yetkilisi Arsenio Correa, sınır kenti Ciudad del Este'deki Prosegur adlı zırhlı araba firmasının kasa dairesine yönelik soygunun 3 saat sürdüğüne işaret ederek, yaklaşık 80 kişinin karıştığı soygunda patlayıcı ve silahların kullanıldığını belirtti.

Soygunda 1 polis memurunun öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını kaydeden Correa, "Soyguncular kaçışlarını garantiye almak için keskin nişancı kullandı ve insanların dikkatini dağıtmak için 10'dan fazla aracı kundakladı." dedi.

Ülkede söz konusu olay "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirildi.

Soygunda çalınan paranın miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken iddialar, bunun 40 milyon dolar civarında olduğu yönünde.

Öte yandan Brezilya'daki yerel basındaki haberlere göre, soygunculardan bazıları ülkenin Itapulandia bölgesinde polisle çatıştıktan sonra kayıplara karıştı.

Çatışmada çete üyelerinden 3'ünün öldürüldüğü 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.

Paraguay ve Brezilya'da soyguncuları bulmak için operasyonlar devam ediyor.

Hem Brezilya hem de Arjantin ile sınırı bulunan Ciudad del Este kenti silah, elektronik ve uyuşturucu kaçakçılarının geçiş noktası olarak görülüyor.

(AA/GÖZ/ÖK)

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