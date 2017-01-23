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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Papua Yeni Gine'de 7,9 Büyüklüğünde Deprem

Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.&nbsp;

Papua Yeni Gine'de 7,9 Büyüklüğünde Deprem
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DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Canberra, 22 Ocak 17 : Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezine (USGS) göre merkez üssü Papua Yeni Gine'nin Bougainville adasındaki Panguna kentinin 41 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 136 kilometre altında kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. 

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi,  Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Nauru, Pohnpei, Kosrae, Vanuatu, Chuuk ve Endonezya kıyılarında tsunami uyarısı yaptı, merkez uyarıyı daha sonra kaldırdı.

Papua Yeni Gine Jeoloji Gözlem Ofisinin Müdür Yardımcısı Chris Mckee, depremin çok derinlerde meydana gelmesi sayesinde tsunami riskinin olmadığını belirtti.

Solomon Adaları hükümet yetkilisi George Herming de ülkesinde depremin şiddetli bir şekilde hissedilmediğini ve tsunami oluşmadığını ifade etti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Papua Yeni Gine'de 17 Aralık'ta da 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde can ve mal kaybı olmamıştı. 

(AA/AK/GÜL)

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