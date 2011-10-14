Papua Yeni Gine'de Uçak Düştü

Papua Yeni Gine'de iç hat seferi yapan bir uçak içindeki 32 yolcuyla düştü, görgü tanıklarına göre kazadan sadece 4 kişi kurtuldu.

Kaza kırım heyeti, Airlines of Papua New Guinea (PNG) şirketine ait Dash-8 tipi uçağın ülkenin kuzeyindeki Madang yakınlarında düştüğünü, 32 kişinin bulunduğu uçakta kurtulanlar olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları, kazadan 4 kişinin kurtulduğunu bildirirken, kaza yerine polis ve ambülansların gittiği belirtildi.



ÇİN'DE ZORUNLU İNİŞ



Öte yandan, bir yolcunun uçakta bomba bulunduğunu bildirmesi üzerine bir yolcu uçağı Çin'in kuzeybatısında zorunlu iniş yaptı.

Resmi Yeni Çin ajansının haberine göre, Sincan Uygur Özerk bölgesinin başkenti Urumçi'ye giden uçak, Gansu bölgesine inmek zorunda kaldı.

Polis yolcuyu tutuklarken, uçakta arama yaptı.