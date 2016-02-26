Papua Yeni Gine'deki Hapishanede İsyan Çıktı

11 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI
Papua Yeni Gine'nin Lae kentinde hapishanede çıkan isyanda 11 mahkum öldü.
"Channelnewsasia" sitesinde yer alan haberde, ülkenin en büyük ikinci kentindeki Buimo Hapishanesi'nde 30'dan fazla mahkumun iki gardiyana saldırması üzerine isyan çıktığı belirtildi.
İsyanı bastırmak amacıyla harekete geçen güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 11 mahkumun öldüğü, 17'sinin de yaralandığı bildirildi.
Aynı hapishanede 2009'da da isyan çıkmış, 73 mahkum kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.