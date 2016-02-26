Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Papua Yeni Gine'deki Hapishanede İsyan Çıktı

Papua Yeni Gine'nin Lae kentinde hapishanede çıkan isyanda 11 mahkum öldü.

Papua Yeni Gine'deki Hapishanede İsyan Çıktı

Papua Yeni Gine'nin Lae kentinde hapishanede çıkan isyanda 11 mahkum öldü.

26 Şubat 2016 Cuma 09:10
Papua Yeni Gine'deki Hapishanede İsyan Çıktı
banner238

11 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

 Papua Yeni Gine'nin Lae kentinde hapishanede çıkan isyanda 11 mahkum öldü.

"Channelnewsasia" sitesinde yer alan haberde, ülkenin en büyük ikinci kentindeki Buimo Hapishanesi'nde 30'dan fazla mahkumun iki gardiyana saldırması üzerine isyan çıktığı belirtildi.

İsyanı bastırmak amacıyla harekete geçen güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 11 mahkumun öldüğü, 17'sinin de yaralandığı bildirildi.

Aynı hapishanede 2009'da da isyan çıkmış, 73 mahkum kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Papua Yeni Ginedeki Hapishanede İsyan Çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim