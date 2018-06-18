Papua Yeni Gine'de OHAL kararı

Papua Yeni Gine Başbakanı Peter O'Neill, ülkedeki ayaklanma nedeniyle ilan edilen 9 aylık olağanüstü halin (OHAL) kasım ayında yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni etkilemeyeceğini belirtti.
Başbakan O'Neill, 18 Kasım'da üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Papua Yeni Gine'de yapılacak APEC Zirvesi için ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ve zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.
Başbakan O'Neill, eyalette düzenin yeniden sağlanması için takviye birlik gönderildiğini açıklamıştı.