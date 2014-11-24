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Papazların Seks Alemi Ülkeyi Şok Etti

Papazların küçük çocuklarla düzenlediği yıllarca süren alemlerle çalkalanıyor

Papazların Seks Alemi Ülkeyi Şok Etti

Papazların küçük çocuklarla düzenlediği yıllarca süren alemlerle çalkalanıyor

24 Kasım 2014 Pazartesi 18:55
Papazların Seks Alemi Ülkeyi Şok Etti
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Papazların Seks Alemi Ülkeyi Şok Etti
İspanya papazların küçük çocuklarla düzenlediği yıllarca süren alemlerle çalkalanıyor


İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Granada kilisesine bağlı bazı papazların küçük yaştaki çocuklarla özel evlerde partiler düzenlediği ve bu partilerde çocuklarla cinsel ilişkiye girerek alemler yaptıkları iddia ediliyor.

Olay çocuklardan birinin Katolik dünyasın ruhani lideri Arjantinli Papa Francesco’ya gönderdiği bir mektupta ortaya çıktı. Mektubu yazan kişi Granada bölgesinde çalışan bazı papazların kendisine yıllarca tecavüz ettiğini belirterek Papa’dan bu olayın önüne geçilmesini istedi. 24 yaşında olan bu kişi çocukluğunun tamamının papazların sistematik olarak yaptıkları tecüvüzlerle geçtiğine dikkat çekerek hayatının karardığını ve bu alemlerin halen kız erkek gözetmeksizin devam ettiğini yazdı.

Bu mektuba cevap veren Papa Francesco olayla ilgili olarak hemen harekete geçerek İspanya’daki yetkililerle görüşmeler yaptı. Kilise bu olayın gün ışığına çıkmaması için büyük uğraş vermesine rağmen basının araştırması ile ilk belirlemelere göre 12 papaz hakkında soruşturma başlatıldı. Alemci papazlardan 4’ü gözaltına alındı. Tutuklamaların önümüzdeki günlerdede devam edeceği ifade ediliyor. Granada kilisesi tecavüzlerle ilgili halktan özür diledi ancak halkın öfkesi devam ediyor. Kiliseye giden bazı papazlar ise yere yatarak Hz. İsa’nın kendilerini affetmesini istedi. 

Son Güncelleme: 24.11.2014 18:57
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Papazların Seks Alemi Ülkeyi Şok Etti
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