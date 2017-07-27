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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:37

PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ!

PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ!

PAPAZA 3 KADIN TECAVÜZ ETTİ!
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Parasını isteyen papaza 3 kadın tecavüz etti

Zimbabve'de parasını almak için borç verdiği kadının evine giden papaz, 3 genç kadının tecavüzüne uğradı. 21 yaşındaki Sandra Ncube, 23 yaşındaki Riamuhetsi ve 25 yaşındaki Mongive Mpofu isimli üç kadın, parasını vermek için eve çağırdıkları papazı önce yere yatırıp bağladı, ardından yatak odasına götürüp tecavüz etti.

Mağdur olan papazın mahkemedeki avukatı Petros Shoko'nun talebi üzerine tecavüze uğrayan papazın ismi gizli tutuldu.

PAPAZA ZORLA SAHİP OLDULAR

Avukat mahkemede şunları söyledi : Müvekkilim kadınlardan bir tanesine borç para vermişti. Borcunun ödenmesini isteyen papaz kadınlar tarafından içeri davet edildi. Kadınlardan bir tanesi papazı belinden tutup yere yatırıken bir diğeri zorla papazın pantolonunu indirdi.

İki kadın, papazı çıplak bir şekilde yatağa yatırıken üçüncü kadın ise, papaz ile isteği dışında zorla ilişkiye girdiler.

TECAVÜZÜ KABUL ETMEDİLER

Kadınlar çıkarıldıkları mahkemede papaza tecavüz ettiklerini kabul etmemelerine rağmen papaza, fiziksel saldırıda bulunduklarını kabul ettiler.

"HER ZAMAN BANYO YAPARKEN İZLERDİ"

Kadınlardan Mlauzi mahkemede yaptığı açıklamada, "Papazın banyo yaparken kadınların etrafında dolanıp izlemek gibi bir alışkanlığının olduğunu ve papazın, her zaman banyo yaparken banyosuna girerek kendisini izlediğini" söyledi.

"PAPAZ UYARILMAYI TECAVÜZ OLARAK ALGILADI"

Papazın uyarılmayı tecavüz olarak algıladığını söyleyen Mlauzi, "Papazın kendisine heycan duymadığını ve inancı gereği kendisine dokunmadığını söyemesi üzerine, papazın gerçekten uyarılma problemi yaşayıp yaşamadığını görmek için papaz ile fiziksel temas kurmaya çalıştığını ve papazın uyarıldığını görmek kendisinin ve arkadaşlarının görmek istediği şey olduğunu ama papazın bunu tecavüz olarak algıladığını" belirtti.

MAHKEMEYE KADAR CEZAEVİNDE KALACAKLAR

Mahkemey çıkarılan üç kadın 7 Ağustos tarihinde yapılcak olan mahkemeye kadar cezaevinde tutulacaklar.

DAHA ÖNCEDEN DE AYNI TÜR OLAY OLDU

Zimbabve'de bu ayın başlarında bir erkek öğretmen üç kadın tarafından kaçırılıp tecavüz edildiğini iddia ederek hastaneye kaldırılmıştı.

 
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