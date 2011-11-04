Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Papandreu'ya İstifa Çağrıları

Papandreu, yunanistan'ın geleceğinden endişe eden iç ve dış güçlerin siyasi baskısı altında kaldı.

Papandreu'ya İstifa Çağrıları

Papandreu, yunanistan'ın geleceğinden endişe eden iç ve dış güçlerin siyasi baskısı altında kaldı.

04 Kasım 2011 Cuma 13:21
Papandreu'ya İstifa Çağrıları
banner238

Papandreu parlamentoda yapılacak oylamada muhalefetin pakete destek vermesi halinde referanduma gerek olmayacağı söylemişti. Ancak ana muhalefet partisi lideri Antonis Samaras başbakanın istifasını talep ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Bu gelişmeler ardından gözler bugün mecliste yapılacak kritik güven oylamasına çevrildi.

Yunanistan Başbakanı'nın referandum kararı Avrupalı liderleri öfkelendirmiş, paketin reddedilme olasılığının yüksek olması nedeniyle uluslararası borsalarda keskin düşüşler yaşanmıştı. Partisi içinden de istifa çağrılarıyla karşı karşıya olan Papandreu, bugünkü güvenoylaması öncesinde milletvekillerine birlik çağrısı yaptı.

300 milletvekilli Yunan parlamentosunda iktidar partisi Pasok'un sandalye sayısı 152 ve en az üç milletvekili hükümete destek vermeyeceğini söylüyor.

İSTİFA ÇAĞRISI

Başbakan Papandreu çok tepki çekebilecek yardım paketini halka sunmak isteyince olası bir 'hayır' oyunun euro bölgesinden ayrılma anlamına geleceğinden endişe eden iç ve dış güçlerin siyasi baskısı altında kaldı.

Maliye Bakanı Evangelos Venizelos dün başbakana bayrak açarak Euro'ya katılımın ülkesi için ''tarihi bir zafer'' olduğunu ve bir referandumla riske atılamayacağını söylemişti.

Ardından üç bakan daha referanduma karşı tavır sergileyerek AB'nin sunduğu kurtarma paketinin parlamentoda oylanması gerektiğini belirtti.

Euro ülkeleri adına konuşan Lüksemburg lideri Jean-Claude Juncker ise gerçekleşmesini hiç istememekle birlikte Yunanistan'ın Euro'dan çıkması olasılığına karşı hazırlıklarının tamam olduğunu kaydetti.

BBC Atina muhabiri Mark Lowen, istifa çağrılarını reddeden Papandreu'nun referandum tehdidinin ortadan kalkmasından sonra ülkeyi krizden çıkarabileceğine inandığını söylüyor.

Euro bölgesi liderlerinin geçen hafta kabul ettiği pakette Atina'ya 130 milyar euro ek yardım ve borçlarının yarısının silinmesi önerildi.

Karşılığında Yunanistan'ın kamu harcamalarını daha da kısması, maaşları ve emeklilik ödemelerini azaltması ve çok sayıda devlet memurunun işine son vermesi istendi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 13:21
Anahtar Kelimeler:
PapandreuYunanistanKrizIstifaMali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim