Papandreu'ya İstifa Çağrıları

Papandreu parlamentoda yapılacak oylamada muhalefetin pakete destek vermesi halinde referanduma gerek olmayacağı söylemişti. Ancak ana muhalefet partisi lideri Antonis Samaras başbakanın istifasını talep ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Bu gelişmeler ardından gözler bugün mecliste yapılacak kritik güven oylamasına çevrildi.

Yunanistan Başbakanı'nın referandum kararı Avrupalı liderleri öfkelendirmiş, paketin reddedilme olasılığının yüksek olması nedeniyle uluslararası borsalarda keskin düşüşler yaşanmıştı. Partisi içinden de istifa çağrılarıyla karşı karşıya olan Papandreu, bugünkü güvenoylaması öncesinde milletvekillerine birlik çağrısı yaptı.

300 milletvekilli Yunan parlamentosunda iktidar partisi Pasok'un sandalye sayısı 152 ve en az üç milletvekili hükümete destek vermeyeceğini söylüyor.

İSTİFA ÇAĞRISI

Başbakan Papandreu çok tepki çekebilecek yardım paketini halka sunmak isteyince olası bir 'hayır' oyunun euro bölgesinden ayrılma anlamına geleceğinden endişe eden iç ve dış güçlerin siyasi baskısı altında kaldı.

Maliye Bakanı Evangelos Venizelos dün başbakana bayrak açarak Euro'ya katılımın ülkesi için ''tarihi bir zafer'' olduğunu ve bir referandumla riske atılamayacağını söylemişti.

Ardından üç bakan daha referanduma karşı tavır sergileyerek AB'nin sunduğu kurtarma paketinin parlamentoda oylanması gerektiğini belirtti.

Euro ülkeleri adına konuşan Lüksemburg lideri Jean-Claude Juncker ise gerçekleşmesini hiç istememekle birlikte Yunanistan'ın Euro'dan çıkması olasılığına karşı hazırlıklarının tamam olduğunu kaydetti.

BBC Atina muhabiri Mark Lowen, istifa çağrılarını reddeden Papandreu'nun referandum tehdidinin ortadan kalkmasından sonra ülkeyi krizden çıkarabileceğine inandığını söylüyor.

Euro bölgesi liderlerinin geçen hafta kabul ettiği pakette Atina'ya 130 milyar euro ek yardım ve borçlarının yarısının silinmesi önerildi.

Karşılığında Yunanistan'ın kamu harcamalarını daha da kısması, maaşları ve emeklilik ödemelerini azaltması ve çok sayıda devlet memurunun işine son vermesi istendi.