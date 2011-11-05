Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Papandreu'ya güvenoyu

Papandreu Hükümeti, Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan kritik oylamada güvenoyu aldı....

Papandreu'ya güvenoyu

Papandreu Hükümeti, Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan kritik oylamada güvenoyu aldı....

05 Kasım 2011 Cumartesi 09:29
Papandreu'ya güvenoyu
banner238

Papandreu Hükümeti, Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan kritik oylamada güvenoyu aldı.

Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu'nun, AB yardım paketiyle ilgili anlaşmayı referanduma götürmekten vazgeçmesinin ardından gözler hükümete güvenoylaması yapıldığı parlamentoya çevrilmişti. Yunanistan Parlamentosu'nda üç gün süren sert tartışmaların ardından yapılan oylamada, oylamaya katılan 298 milletvekilinden 153'ü hükümete "Evet" derken, 145 milletvekili "Hayır" oyunu kullandı.

Parlamentoda PASOK'un 152, Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) 85, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) 21, Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) 9, Ortodoks Halk Birliği Partisi'nin (LAOS) 16 ve bağımsız 17 milletvekili bulunuyor. Haberin devamı ↓ reklam Başbakan Yorgo Papandreu oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Parlamentoda hükümete verilecek güvenoyunun, AB'nin yeni yardım paketinin uygulanmasına yönelik geniş katılımlı bir işbirliği hükümeti kurulması için bir talimat olacağını söyledi.

AB'nin yeni yardım paketinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Papandreu, "Yeni yardım paketiyle ilgili anlaşma ülkenin yeniden yapılanması için belki de son fırsat. Bunu değerlendirmezsek tarih önünde hesap vermek zorunda kalacağız" dedi. Papandreu, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu mali krizden çıkması için iki yıldır çaba gösterdiğini ancak, mücadelede tek partinin yeterli olmadığını ve diğer partilerin de desteği gerektiğini söyledi.

GENİŞ KATILIMLI HÜKÜMET İÇİN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK Hayatında hep ileri adım attığını, tercihlerinden dolayı çoğu kez eleştirildiğini ancak yılmadığını ifade eden Papandreu, "Şimdi de ülkenin çıkarı için, işbirliği yapılması gerektiğine inanıyorum. Ancak, ana muhalefet partisinin istediği gibi bu aşamada erken seçime gidilmesi ülke için bir felaket olacaktır. Bu aşamada bir erken seçim ülkemizin ihtiyaç duyduğu yardımların durdurulmasına neden olacaktır.

Anlaşmanın onaylanmasının ardından ülke normale döndüğünde uygun bir zamanda erken seçime gidilebilir" dedi. Başbakan Papandreu, hükümetin güvenoyu alması durumunda yarın (cumartesi) Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ı ziyaret ederek, geniş katılımlı bir işbirliği hükümeti oluşturulması için atılacak adımlar konusunda kendisine bilgi vereceğini söyledi. Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da geniş katılımlı bir işbirliği hükümetinin, muvafakat sağlanması durumunda şubata kadar kurulabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

'MUTAKABAT HÜKÜMETİ YA DA ERKEN SEÇİM' Bu arada, Yunan medyası, Papandreu hükümetinin güvenoyu almasına rağmen, ülkede mevcut siyasi durumun sürdürülemez olduğunu belirttiği haberlerinde, önümüzdeki günlerde bir "milli mutakabat hükümeti"nin kurulması, ya da erken genel seçim yapılmasının kaçınılmaz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Haberlerde, Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan yeni yardım paketiyle ilgili anlaşmanın parlamentoda onaylanması ve 110 milyar Euro'luk yardımın 6. diliminin serbest bırakılması için, bir an önce bir işbirliği hükümeti kurulmasına ihtiyaç olduğu ifade edildi. Yunanistan'da, AB yardım paketiyle ilgili anlaşmayı referanduma götüreceğini açıklayan Başbakan Yorgo Papandreu'nun, bu kararından vazgeçmesinin ardından hükümete güvenoylamasına gidilmişti.

İÇERİDE OYLAMA DIŞARIDA PROTESTO Diğer yandan, güvenoyu tartışmalarının yapıldığı sırada parlamentonun bulunduğu Sintagma meydanına toplanan sol gruplar protesto gösterileri yaptı. Gösteriler sırasında polisin Parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 09:29
Anahtar Kelimeler:
PapandreuYunanistanEuroABEkonomik KrizGüvenoyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim