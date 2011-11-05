Papandreu'ya güvenoyu

Papandreu Hükümeti, Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan kritik oylamada güvenoyu aldı.

Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu'nun, AB yardım paketiyle ilgili anlaşmayı referanduma götürmekten vazgeçmesinin ardından gözler hükümete güvenoylaması yapıldığı parlamentoya çevrilmişti. Yunanistan Parlamentosu'nda üç gün süren sert tartışmaların ardından yapılan oylamada, oylamaya katılan 298 milletvekilinden 153'ü hükümete "Evet" derken, 145 milletvekili "Hayır" oyunu kullandı.

Parlamentoda PASOK'un 152, Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) 85, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) 21, Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) 9, Ortodoks Halk Birliği Partisi'nin (LAOS) 16 ve bağımsız 17 milletvekili bulunuyor. Haberin devamı ↓ reklam Başbakan Yorgo Papandreu oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Parlamentoda hükümete verilecek güvenoyunun, AB'nin yeni yardım paketinin uygulanmasına yönelik geniş katılımlı bir işbirliği hükümeti kurulması için bir talimat olacağını söyledi.

AB'nin yeni yardım paketinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Papandreu, "Yeni yardım paketiyle ilgili anlaşma ülkenin yeniden yapılanması için belki de son fırsat. Bunu değerlendirmezsek tarih önünde hesap vermek zorunda kalacağız" dedi. Papandreu, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu mali krizden çıkması için iki yıldır çaba gösterdiğini ancak, mücadelede tek partinin yeterli olmadığını ve diğer partilerin de desteği gerektiğini söyledi.

GENİŞ KATILIMLI HÜKÜMET İÇİN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK Hayatında hep ileri adım attığını, tercihlerinden dolayı çoğu kez eleştirildiğini ancak yılmadığını ifade eden Papandreu, "Şimdi de ülkenin çıkarı için, işbirliği yapılması gerektiğine inanıyorum. Ancak, ana muhalefet partisinin istediği gibi bu aşamada erken seçime gidilmesi ülke için bir felaket olacaktır. Bu aşamada bir erken seçim ülkemizin ihtiyaç duyduğu yardımların durdurulmasına neden olacaktır.

Anlaşmanın onaylanmasının ardından ülke normale döndüğünde uygun bir zamanda erken seçime gidilebilir" dedi. Başbakan Papandreu, hükümetin güvenoyu alması durumunda yarın (cumartesi) Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ı ziyaret ederek, geniş katılımlı bir işbirliği hükümeti oluşturulması için atılacak adımlar konusunda kendisine bilgi vereceğini söyledi. Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da geniş katılımlı bir işbirliği hükümetinin, muvafakat sağlanması durumunda şubata kadar kurulabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

'MUTAKABAT HÜKÜMETİ YA DA ERKEN SEÇİM' Bu arada, Yunan medyası, Papandreu hükümetinin güvenoyu almasına rağmen, ülkede mevcut siyasi durumun sürdürülemez olduğunu belirttiği haberlerinde, önümüzdeki günlerde bir "milli mutakabat hükümeti"nin kurulması, ya da erken genel seçim yapılmasının kaçınılmaz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Haberlerde, Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan yeni yardım paketiyle ilgili anlaşmanın parlamentoda onaylanması ve 110 milyar Euro'luk yardımın 6. diliminin serbest bırakılması için, bir an önce bir işbirliği hükümeti kurulmasına ihtiyaç olduğu ifade edildi. Yunanistan'da, AB yardım paketiyle ilgili anlaşmayı referanduma götüreceğini açıklayan Başbakan Yorgo Papandreu'nun, bu kararından vazgeçmesinin ardından hükümete güvenoylamasına gidilmişti.

İÇERİDE OYLAMA DIŞARIDA PROTESTO Diğer yandan, güvenoyu tartışmalarının yapıldığı sırada parlamentonun bulunduğu Sintagma meydanına toplanan sol gruplar protesto gösterileri yaptı. Gösteriler sırasında polisin Parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.