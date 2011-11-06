Papandreu istifa edecek!

CNN’nin son dakika olarak verdiği bir habere göre Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından istifa edecek.



CNN’nin Yunan yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, bugün Atina’da düzenlenen Kabine toplantısına Papandreu son kez Başbakan olarak katılacak.



Papandreu’nun Sosyalist PASOK partisinden gelen açıklamada, ülkede yeni bir hükümet kurulmasının ardından sosyalist liderin başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.



Yeni hükümette Venizelos’un Maliye Bakanlığı görevine devam edeceği belirtildi.



Yunan televizyonuna açıklama yapan konuya yakın isimler, Başbakan adayları içinde Petros Moliviatis ve Loukas Papaimos gibi isimlerin olduğunu belirtti.



Aynı kişiler, bahar aylarında gerçekleşecek seçimlerden önce kurulacak yeni koalisyon hükümetinin dört aylık bir ömrü olacağını da belirtti.