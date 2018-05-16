Papa\'dan İsrail\'in Gazze\'deki Katliamına Tepki

Vatikan, 16 Mayıs 18 : Papa Franciscus, İsrail\'in Gazze\'de yaptığı katliama ilişkin "Ölüm ve yaralanmalardan dolayı büyük keder duyuyorum. İlgi ve dualarımla bütün acı çekenlerin yanındayım. Şiddetin asla barışa götürmeyeceğini bir kez daha yineliyorum." dedi.Vatikan\'ın resmi haber sitesi VaticanNews\'de yayımlanan habere göre Papa Franciscus, bugünkü hitabında "kutsal topraklardaki şiddetin sona ermesi ve diyaloğun başlaması" çağrısında bulundu.Papa, İsrail\'in Gazze\'deki katliamına ilişkin, "Ortadoğu\'da ve kutsal topraklarda gerginliğin tırmanmasından, barış, diyalog ve müzakere yolundan gittikçe daha da uzaklaştıran şiddet sarmalından son derece endişeliyim. Ölüm ve yaralanmalardan dolayı büyük keder duyuyorum. İlgi ve dualarımla bütün acı çekenlerin yanındayım. Şiddetin asla barışa götürmeyeceğini bir kez daha yineliyorum." ifadelerini kullandı.Savaşın savaşa, şiddetin de şiddete yol açtığının altını çizen Papa, "Müdahil olan tüm tarafları ve uluslararası toplumu, diyalog, adalet ve barışın üstün gelebilmesi için taahhütlerini yinelemeye davet ediyorum." dedi.İsrail askerlerinin ABD\'nin Tel Aviv büyükelçiliğinin Kudüs’e taşımasını protesto etmek ve Nekbe\'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.(AA/GÖZ/GUR)