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Papa'dan İslam Çıkışı!

İslamiyetin terörle yan yana getirilmesi çabasını değerlendiren Papa Franciscus, "Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." dedi.

Papa'dan İslam Çıkışı!

İslamiyetin terörle yan yana getirilmesi çabasını değerlendiren Papa Franciscus, "Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:41
Papa'dan İslam Çıkışı!

Papa'dan İslam Çıkışı: Terörle Yan Yana Anılması Yalan ve Saçmalık

İslamiyetin terörle yan yana getirilmesi çabasını değerlendiren Papa Franciscus, "Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." dedi.

Papa Francissus  "L'Eco di Bergamo" adlı yerel gazeteye verdiği röportajda İslamiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu

PAPA, İTALYAN BASININA KONUŞTU

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, "L'Eco di Bergamo" adlı yerel gazeteye verdiği röportajda, dinlerin "bir araya gelme kültürünün teşvik edilmesi" konusunda çok önemli rolü bulunduğunu vurguladı.

"İSLAMİYETİN TERÖRLE AYNI KEFEYE KONMASI SAÇMALIK"

İslamiyet ve terörizmin yan yana getirilmesi çabasına değinen Papa Franciscus, "İslamiyet ve terörizmin aynı kefeye konması mı? Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." ifadelerini kullandı.

PAPA, BİRLİK UYARISINDA BULUNDU

Papa Franciscus, kiliselerde bile "birlik değil de kurum" mantığı söz konusu olduğunda "güç için savaş stratejilerinin kullanılabildiği" uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Papaİslamçıkışı
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