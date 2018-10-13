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Papa, Çocuk İstismarcısı İki Şilili Din Adamını Papazlıktan Çıkardı

Papa, Çocuk İstismarcısı İki Şilili Din Adamını Papazlıktan Çıkardı

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:59
Papa, Çocuk İstismarcısı İki Şilili Din Adamını Papazlıktan Çıkardı

VATİKAN: "PAPA FRANCİSCUS, ŞİLİ’DEKİ ESKİ LA SERENA BAŞPİSKOPOSU FRANCİSCO JOSE COX HUNEEUS İLE ESKİ IQUİQUE PİSKOPOSU MARCO ANTONİO ORDENES FERNANDEZ’İ PAPAZLIKTAN ÇIKARMIŞTIR"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Şili’deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan eski Başpiskopos Francisco Jose Cox Huneeus ile eski Piskopos Marco Antonio Ordenes Fernandez’i papazlıktan çıkardı.
Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Papa’nın Şili’deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan eski bir piskopos ile başpiskoposu papazlıktan çıkardığı bildirildi.
Açıklamada, "Papa Franciscus, Şili’deki eski La Serena Başpiskoposu Francisco Jose Cox Huneeus ile eski Iquique Piskoposu Marco Antonio Ordenes Fernandez’i papazlıktan çıkarmıştır. Her iki vakada da Papa, ilgili hükümlerde öngörüldüğü üzere kendi iradesiyle, açıkça ortada olan çocuklara yönelik istismar eylemlerinin bir sonucu olarak bu kararı almıştır. Papa tarafından 11 Ekim’de alınan kararın temyiz olanağı da yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Şili'de savcılık soruşturması kapsamında, ağustos ayında başkent Santiago'da Katolik Piskoposlar Konferansı Genel Merkezi'ne baskın düzenlenmişti.
Santiago Başpiskoposu Kardinal Ricardo Ezzati soruşturma kapsamında cinsel istismar iddialarıyla ilgili ifade vermeye çağrılmıştı.
Ayrıca papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekilmişti.
İddialara konu olan cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı ifade edilmişti.
34 PİSKOPOS ÇOCUK İSTİSMARI İDDİALARI ÜZERİNE İSTİFA ETMİŞTİ
Papa Franciscus mayısta, kilisede çocuk istismarı skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar, üç gün süren görüşmelerin ardından toplu istifalarını sunmuştu.
Papa, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen çocuk istismarı suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi'nin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.
ÇOCUK İSTİSMARCISI BİR DİĞER PAPAZ DA MESLEKTEN MEN EDİLDİ
Papa, geçen ay da çocuklara cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina'yı papazlıktan çıkarmış, cinsel istismarlar ve bunların örtbas edilmesine ilişkin soruşturmalarda adları geçen San Bartolome de Chillan Piskoposu Carlos Eduardo Pellegrin Barrera ve San Felipe Piskoposu Cristian Enrique Contreras Molina'yı görevlerinden azletmişti.
Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.
 

Son Güncelleme: 13.10.2018 18:49
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