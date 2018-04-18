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Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirerek, ''Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı.'' dedi.

Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirerek, ''Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı.'' dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!
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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirerek, ''Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı.'' dedi.

Kammenos, Yunan Meclisinde yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde bir kayalığa bayrak dikme girişiminde bulunan kişilere yönelik "sorumluluk" eleştirisinde bulundu.

Bu tür bir faaliyette bulunan kişilerin güvenlik güçlerini bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çeken Kammenos, "Biri eline bayrak alıp bir yere çekerse, kendisinin o bayrağı sonuna kadar kanıyla müdafaa edeceğini de garanti etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Kammenos, bayrağın güçlü bir ulusal egemenlik sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAK KRİZİNİN GELİŞİMİ

Başbakan Binali Yıldırım pazartesi günü yaptığı açıklamada, Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ederek Yunan bayrağını kaldırdıklarını açıklamıştı.

Yıldırım, "Tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve Sahil Güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldubittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos ise Kerdo (Anthropofagos) kayalığından Yunan bayrağının indirilmesinin Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından teyit edilmediğini ifade etmişti.

Canakopoulos ayrıca, "Böyle bir bölgede bayrak (dikmek) bir dış politika eylemidir. Dolayısıyla, Ege'de 40 yıldır hakim olan mevcut durumdan dolayı bu tür girişimlerden kaçınılması faydalı olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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(AA/FEZ)

Son Güncelleme: 18.04.2018 21:15
Anahtar Kelimeler:
YunanistanEgeDenizKayalıkBayrakKrizi
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