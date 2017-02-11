Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Panama'da Mossack Fonseca Ortaklarının Evine Baskın

Panama'da yolsuzlukla mücadele kapsamında, dünyanın birçok ülkesinde rüşvet vermekle suçlanan Brezilya'daki inşaat şirketiyle ilgili dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca'nın ortaklarının evinde arama yapıldığı bildirildi.

Panama'da Mossack Fonseca Ortaklarının Evine Baskın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DÜNYANIN EN BÜYÜK OFF-SHORE ŞİRKETLERİNDEN MOSSACK FONSECA'NIN ORTAKLARININ EVİNDE, BREZİLYA'DAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ ARAMA YAPILDI

Panama, 11 Şubat 17 : Panama'da yolsuzlukla mücadele kapsamında, dünyanın birçok ülkesinde rüşvet vermekle suçlanan Brezilya'daki inşaat şirketiyle ilgili dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca'nın ortaklarının evinde arama yapıldığı bildirildi.

Kamu Bakanlığı müfettişleri, perşembe gününden bu yana gözaltında sorguları devam eden Mossack Fonseca şirketinin ortaklarından Ramon Fonseca Mora ve Jurgen Mossack'ın evlerinde arama yaptı.

Şirketin ortaklarından Fonseca, yaptığı açıklamada, Brezilya'daki inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet alanların soruşturulmasını engellemek için "günah keçisi" ilan edildiklerini söylemişti.

Brezilyalı inşaat devi Odebrecht, Latin Amerika'da 800 milyon dolarlık rüşvet dağıttığını kabul etmişti.

Yolsuzluk operasyonları kapsamında, Odebrecht firmasının eski başkanı Marcelo Odebrecht, geçen yıl mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, inşaat firmasının eski yöneticilerinden Marcio Faria ve Rogerio Santos'un da Odebrecht ile aynı cezayı aldığı belirtilmişti.

Geçen yıl nisan ayında, Mossack Fonseca şirketinin müşterilerine ait off-shore yatırım faaliyetlerinin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından "Panama belgeleri" adıyla yayımlanması birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep olmuştu.

Panama belgelerinde çok sayıda kişi ve şirketin, uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülmüştü.

Geçen temmuzda, Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik ABD'li savcılarca soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

(AA/AK/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rio Olimpiyatları'ndan Geriye Harabe Kaldı Rio Olimpiyatları'ndan Geriye Harabe Kaldı
Irak'ta Sadr Yanlıları Gösteri Düzenledi Irak'ta Sadr Yanlıları Gösteri Düzenledi
Angola'da Stadyumda İzdiham: 17 Ölü Angola'da Stadyumda İzdiham: 17 Ölü
Sınıfta Öğrencilerine Yanlışlıkla Porno İzleten Öğretmen.. Sınıfta Öğrencilerine Yanlışlıkla Porno İzleten...
4 Polis Copla Tecavüz Etti! Savunma İse... 4 Polis Copla Tecavüz Etti! Savunma İse...
Rus Bilim İnsanları Görünmezlik Pelerini Geliştirdi Rus Bilim İnsanları Görünmezlik Pelerini Geliştirdi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Rio Olimpiyatları'ndan Geriye Harabe Kaldı
Tarihi Maracana Stadı'nın da aralarında yer aldığı Rio Olimpiyat Oyunları için hazırlanan birçok spor...

Haberi Oku