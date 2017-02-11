Panama'da Mossack Fonseca Ortaklarının Evine Baskın

Panama'da yolsuzlukla mücadele kapsamında, dünyanın birçok ülkesinde rüşvet vermekle suçlanan Brezilya'daki inşaat şirketiyle ilgili dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca'nın ortaklarının evinde arama yapıldığı bildirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OFF-SHORE ŞİRKETLERİNDEN MOSSACK FONSECA'NIN ORTAKLARININ EVİNDE, BREZİLYA'DAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ ARAMA YAPILDI

Panama, 11 Şubat 17 : Panama'da yolsuzlukla mücadele kapsamında, dünyanın birçok ülkesinde rüşvet vermekle suçlanan Brezilya'daki inşaat şirketiyle ilgili dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca'nın ortaklarının evinde arama yapıldığı bildirildi.

Kamu Bakanlığı müfettişleri, perşembe gününden bu yana gözaltında sorguları devam eden Mossack Fonseca şirketinin ortaklarından Ramon Fonseca Mora ve Jurgen Mossack'ın evlerinde arama yaptı.

Şirketin ortaklarından Fonseca, yaptığı açıklamada, Brezilya'daki inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet alanların soruşturulmasını engellemek için "günah keçisi" ilan edildiklerini söylemişti.

Brezilyalı inşaat devi Odebrecht, Latin Amerika'da 800 milyon dolarlık rüşvet dağıttığını kabul etmişti.

Yolsuzluk operasyonları kapsamında, Odebrecht firmasının eski başkanı Marcelo Odebrecht, geçen yıl mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, inşaat firmasının eski yöneticilerinden Marcio Faria ve Rogerio Santos'un da Odebrecht ile aynı cezayı aldığı belirtilmişti.

Geçen yıl nisan ayında, Mossack Fonseca şirketinin müşterilerine ait off-shore yatırım faaliyetlerinin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından "Panama belgeleri" adıyla yayımlanması birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep olmuştu.

Panama belgelerinde çok sayıda kişi ve şirketin, uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülmüştü.

Geçen temmuzda, Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik ABD'li savcılarca soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

(AA/AK/HÖ)