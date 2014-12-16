Pakistan'daki Okul Baskınında Ölü Sayısı 148'e Yükseldi

Pakistan'ın Peşaver kentinde Taliban tarafından bir okula düzenlenen baskında ölü sayısının 148'e ulaştığı bildirildi.

Eyalet Hükümet Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, baskında yaralananlardan bazılarının hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 148'e yükseldi. Sözcülük, yaralı sayısının da 150'ye yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Talibanı'na mensup olduğu açıklanan militanlar bu sabah Peşaver'de askerlerin yönettiği, asker ve sivil memurların çocuklarının bulunduğu okula baskın düzenlemişti.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Selim Bacva, militanlara yönelik başlatılan operasyonda altı teröristin öldürüldüğünü belirtmiş, ikisi öğrenci, altısı öğretmen ve yedisi idari görevli 15 kişinin komandolar tarafından kurtarıldığını açıklamıştı.

"VAHŞİLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu arada, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rahil Şerif ise baskını şiddetli bir şekilde kınayarak masum insanları öldürmek için korkakça saldırı düzenleyenlerin sadece Pakistan'ın değil insanlığın da düşmanı olduğunu söyledi.

Olaydan sonra Peşaver'e giden Orgeneral Rahil Şerif, masum öğrencilerin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve teröre karşı savaşın devam edeceğini vurguladı. Orgeneral Rahil Şerif, "Vahşilerin peşini bırakmayacağız. Azmimiz daha da yükseldi. Teröristler ulusun kalbini vurdular ama yüce ulusun azmini asla kıramazlar" dedi.

Öte yandan, Başbakan Navaz Şerif de Peşaver'e geldiği ve olayın detayları hakkında bilgi aldı.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Selim Bacva ise operasyon son safhasında olduğunu açıkladı.