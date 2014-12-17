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Pakistan'daki Okul Baskınında Hayatını Kaybedenler İçin Tören

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde dün Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çoğu çocuk 145 kişi için tören düzenlendi.

Pakistan'daki Okul Baskınında Hayatını Kaybedenler İçin Tören

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde dün Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çoğu çocuk 145 kişi için tören düzenlendi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Pakistan'daki Okul Baskınında Hayatını Kaybedenler İçin Tören
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ÜLKE GENELİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

 Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde dün Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çoğu çocuk 145 kişi için tören düzenlendi.

Pakistan'ı acıya boğan terör saldırısına hedef olan Peşaver kentinde bütün okul ve iş yerleri bugün açılmadı. Ülke genelindeki okullarda, terör saldırısında hayatını kaybedenler için törenler düzenlendi, dua edildi. Hükümet tarafından üç günlük yas ilan edilen ülkede, bayraklar yarıya indirildi.

Ülke tarihinde ilk defa okul öğrencilerine karşı yapılan büyük çaplı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenaze töreni, saldırının yapıldığı Hayber Paktunhva eyaletinin başkenti Peşaver'deki ordu karargahında yapıldı. Törene, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rahil Şerif ile diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, operasyonda şehit olan 3 asker için de ayrıca cenaze töreni yapıldığı belirtildi.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Selim Bacva, operasyonun bitmesinin ardından yaptığı açıklamada, 132 öğrenci ve 9 öğretmen olmak üzere toplam 141 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Operasyona katılan 3 askerin de yaşamını yitirdiği daha sonra açıklanmıştı. Saldırıda, 7 asker ve 121 kişi de yaralanmıştı.

Bacva, kayıtlı öğrenci sayısının bin 99 olduğu okulda, 960 öğrencinin kurtarma operasyonu sırasında özel birlikler tarafından tahliye edildiğini belirtmişti.

Ordu Sözcülüğünden bugün yapılan açıklamada, ölü sayısının 145 olduğu bildirildi.

PEŞAVER'DE TERÖRLE MÜCADELE ZİRVESİ

Olayın ardından başkentteki programını keserek Peşaver kentine giden Başbakan Navaz Şerif, bütün siyasi parti liderlerini terörle mücadele konulu toplantıya çağırdı.

Peşaver'de bugün yapılacak toplantıya, dört aydır hükümet karşıtı protesto gösterilerini sürdüren Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkanı İmran Han'ın da katılacağı belirtildi.

PTI dünkü terör saldırısında sonra, 18 Aralık'ta hükümete karşı ülke genelinde düzenlemeyi planladığı protesto gösterileri ve grevi iptal etmişti.

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