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Pakistan'da,dang humması virüsü.

Pakistan'da, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan virüsten 201 kişi öldü.

Pakistan'da,dang humması virüsü.

Pakistan'da, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan virüsten 201 kişi öldü.

10 Ekim 2011 Pazartesi 10:51
Pakistan'da,dang humması virüsü.
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Pakistan'da, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan virüsün neden olduğu dang humması hastalığından ölenlerin sayısı 201'e yükseldi. Pakistan Ulusal Sağlık Kurumundan (NHD) yapılan açıklamada, bugün

hayatını kaybeden 6 kişiyle birlikte ülkede 201 kişinin dang hummasına kurban gittiği belirtildi.

NHD, yüksek ateş ve şiddetli kas ağrısından şikayetçi olanların acilen hastanelere başvurması ve sivrisineklerden korunması çağrısını yenilesi.

Kurum hafta sonunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 13 binden fazla kişinin  dang virüsü taşıdığını, 200'e yakın kişinin bu hastalık nedeniyle tedavi altında olduğunu açıklamıştı.

Son Güncelleme: 10.10.2011 10:51
Anahtar Kelimeler:
ölüVirüsPakistanHastalık
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