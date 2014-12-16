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Pakistan'da Okula Silahlı Baskın

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde bir okula silahlı kişilerce düzenlenen baskında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Pakistan'da Okula Silahlı Baskın

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde bir okula silahlı kişilerce düzenlenen baskında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.

16 Aralık 2014 Salı 10:32
Pakistan'da Okula Silahlı Baskın
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ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ, HAYATINI KAYBEDENLERDEN 17'Sİ ÖĞRENCİ

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU, PAKİSTAN TALİBAN HAREKETİ ÜSTLENDİ

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde bir okula silahlı kişilerce düzenlenen baskında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Baskın ve rehine olayının yaşandığı Peşaver kentindeki Lady Reading Hastanesinin sözcüsü Şeram Terkai, basına yaptığı açıklamada, 17'si öğrenci, 1'i öğretmen 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralı sayısının 40'tan fazla olduğunu belirten Terkai, bunlardan çoğunun durumunun ağır olduğunu, bu yüzden ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Bu arada saldırının sorumluluğunu, Pakistan Taliban hareketi üstlendi.

Baskının düzenlendiği okulun, ordu yönetiminde olan ancak hem asker hem de sivil memurların çocuklarının gittiği bir okul olduğu belirtildi.

Peşaver'de, 5-6 kişi oldukları ifade edilen silahlı saldırganlar yaklaşık 500 öğrencinin bulunduğu okula girerek, öğrencileri rehin almıştı. Bunun ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda çatışma yaşanmıştı.

Pakistan Ordu Sözcülüğü, öğrencilerin büyük kısmının güvenli bir şekilde arka kapıdan çıkarıldığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Pakistanda Okula Silahlı BaskınKıbrıs Manşet
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