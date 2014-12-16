Pakistan'da Okul Baskını

ÖLÜ SAYISI 126, YARALI SAYISI 122'YE YÜKSELDİ

BASKIN DÜZENLENEN OKULDA GÜVENLİK GÜÇLERİYLE SALDIRGANLAR ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

OPERASYONUN DEVAM ETTİĞİ OKULDA ART ARDA PATLAMALAR DUYULDU

Pakistan'ın Peşaver kentinde Taliban tarafından bir okula düzenlenen baskında, ölü sayısı 126, yaralı sayısı 122'ye çıktı.

Peşaver'deki baskının ardından okula operasyon düzenleyen Pakistan ordusu özel birlikleriyle militanlar arasındaki çatışma devam ediyor. Operasyonun sürdüğü okulda art arda patlamalar duyuldu.

Peşaver'in bağlı olduğu Hayber Paktunhva eyaleti hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Taliban militanları tarafından basılan okulda 126 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı bildirildi.

TALİBAN: "SALDIRIYI İNTİKAM İÇİN YAPTIK"

Saldırıyı üstlenen Pakistan Taliban örgütünün sözcüsü Muhammed Horasani, "üzerlerinde bomba bulunan 6 üyelerinin okula girerek saldırıyı düzenlediğini" söyledi.

Horasani saldırıyı, "hükümet tarafından öldürülen Taliban üyelerinin intikamını almak için yaptıklarını" belirtti.

Saldırının yapıldığı okulda eğitim gören iki öğrencinin babası Majid Bashir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kendisini arayarak saldırganların birçok öğrenciyi rehin aldıklarını söylediğini aktardı.

Bashir, "Çok korkmuştu. Doğru düzgün konuşamıyordu. Saldırganların kendisini bulmasını engellemek için benden kendisini aramamamı istedi" diye konuştu.

MUHALEFET GÖSTERİYİ İPTAL ETTİ

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han da başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, yaşanan terör olayını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

"Kalplerimiz yakınlarını kaybedenlerle birlikte" diyen Han, hükümete karşı düzenlemeyi planladıkları gösteriyi iptal ettiklerini bildirdi. İmran Han, daha sonra Peşaver'e hareket etti.