banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96952
ALTIN
193.389
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4478
EURO
5.7438
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
GİRNE'DE YASA DIŞI BET OPERASYONU
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST YARGILANACAK
Gardiyan hırsızlıktan yakalandı
GARDİYAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
Günsun’un yeni suçları çıktı
GÜNSUN'UN YENİ SUÇLARI ÇIKTI
banner282

Pakistan’da muson yağmurları 40 günde 60 can aldı

Pakistan’da muson yağmurları 40 günde 60 can aldı

31 Temmuz 2018 Salı 15:16
Pakistan’da muson yağmurları 40 günde 60 can aldı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) ülkede son 40 günde muson yağmurları nedeniyle 60 kişinin öldüğünü açıkladı.

NDMA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran-30 Temmuz arasında ülke genelinde 21'i çocuk, 10'u kadın 60 kişi muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybetti.

En çok ölüm, 31 kişinin hayatını kaybettiği Pencap eyaletinde yaşandı. Pencap'ı,16 kişinin öldüğü Hayber Pahtunhva eyaleti takip etti.

Yağmurun yol açtığı sel nedeniyle 110'u Belucistan eyaletinde olmak üzere 218 ev zarar gördü.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, muson yağışlarının 6 Ağustos'ta yeniden başlayacağı ve bir hafta süreceği öngörüsünde bulundu.

Pakistan medyasına açıklamalarda bulunan Pakistan Meteoroloji Departmanı sözcüsü Halid Malik, muson yağışları öncesi ülkede hissedilen yüksek nemin de düşüşe geçeceğini ifade etti.

Malik, eylüle kadar devam etmesini bekledikleri muson yağmurlarının temmuz ayında normalin altında yağdığını da belirtti.
 

banner288
Son Güncelleme: 31.07.2018 19:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Trump'a sert cevap: Görüşme teklifi değer arz etmiyor
İran'dan Trump'a sert cevap: Görüşme teklifi değer arz etmiyor
Filistinli cesur kız Temimi: Türk Cumhurbaşkanı'na ve halkına teşekkür ediyorum
Filistinli cesur kız Temimi: Türk Cumhurbaşkanı'na ve halkına teşekkür ediyorum
Belçika'da bir kişi üzerindeki bombayı patlattı
Belçika'da bir kişi üzerindeki bombayı patlattı
Belçika, AB zirvelerini takip eden gazetecilerden para alacak
Belçika, AB zirvelerini takip eden gazetecilerden para alacak
Meksika’da cinayet rekoru
Meksika’da cinayet rekoru
Kainat Güzellik Yarışması bu yıl Tayland’da
Kainat Güzellik Yarışması bu yıl Tayland’da
Yayalara su sıçratan şoför kovuldu
Yayalara su sıçratan şoför kovuldu
Uber, sürücüsüz kamyonet fikrinden vazgeçti
Uber, sürücüsüz kamyonet fikrinden vazgeçti
İran'dan ABD'ye “Kırmızı Hat“ Önerisi
İran'dan ABD'ye “Kırmızı Hat“ Önerisi
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!
Japonya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim