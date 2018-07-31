Pakistan’da muson yağmurları 40 günde 60 can aldı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) ülkede son 40 günde muson yağmurları nedeniyle 60 kişinin öldüğünü açıkladı.



NDMA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran-30 Temmuz arasında ülke genelinde 21'i çocuk, 10'u kadın 60 kişi muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybetti.



En çok ölüm, 31 kişinin hayatını kaybettiği Pencap eyaletinde yaşandı. Pencap'ı,16 kişinin öldüğü Hayber Pahtunhva eyaleti takip etti.



Yağmurun yol açtığı sel nedeniyle 110'u Belucistan eyaletinde olmak üzere 218 ev zarar gördü.



Pakistan Meteoroloji Departmanı, muson yağışlarının 6 Ağustos'ta yeniden başlayacağı ve bir hafta süreceği öngörüsünde bulundu.



Pakistan medyasına açıklamalarda bulunan Pakistan Meteoroloji Departmanı sözcüsü Halid Malik, muson yağışları öncesi ülkede hissedilen yüksek nemin de düşüşe geçeceğini ifade etti.



Malik, eylüle kadar devam etmesini bekledikleri muson yağmurlarının temmuz ayında normalin altında yağdığını da belirtti.

