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Pakistan’da Eski Başbakan’ın Mandaları Satıldı

Pakistan’da Eski Başbakan’ın Mandaları Satıldı

28 Eylül 2018 Cuma 15:08
Pakistan’da Eski Başbakan’ın Mandaları Satıldı

Pakistan Hükümeti eski Başbakan Navaz Şerif'in mandalarını sattı. Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han, selefi Navaz Şerif'in kullanımındaki sekiz değerli mandayı satarak, devletin kasasını doldurma çalışmalarına devam etti.  Başbakanlık konutunda tutulan mandalar, Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak için besleniyordu.  Ancak yeni Başbakan İmran Han, hükümetin "kemer sıkma politikaları" kapsamında mandaların satılması gerektiğine karar verdi. 

8 DEĞERLİ MANDA 19 BİN DOLARA SATILDI

Mandaların açık arttırmada 19 bin dolara satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de aralarında kurşun geçirmez jiplerin de bulunduğu kamu malları satılmış ve 600 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Mandalar özellikle, yolsuzluk iddiaları yüzünden görevden alınan Navaz Şerif taraftarlarının ilgisini çekti.

Mandaların birine 2.500 dolar ödeyen Hasan Latif yaptığı açıklamada, zaten bir süt çiftliği bulunduğunu ve mandalardan birini şöhreti yüzünden almak istediğini söyledi.

Hükümet kamuya ait lüks araçların satılmasının yanı sıra, kamuya ait binaları üniversitelere dönüştürmeyi, VIP güvenlik prokollerine son vermeyi ve kamu binalarındaki klimaları kaldırmayı düşünüyor.

Son Güncelleme: 28.09.2018 19:11
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