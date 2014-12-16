Pakistan'da Askeri Okula Silahlı Baskın

PEŞAVER'DEKİ ASKERİ OKULA GİREN SİLAHLI SALDIRGANLAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Paktunkhva eyaletinin başkenti Peşaver'de silahlı kişilerin askeri okula girdiği, güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu başlattığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5-6 teröristin askeri okula girdiğini ve çok sayıda öğrenciyi rehin aldığını" belirterek ordu ve polisin kurtarma operasyonu başlattığını belirtti.

Yetkili, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında okul içinde çıkan çatışmanın aralıklı olarak devam ettiğini ifade ederek yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Pakistan Ordu Sözcülüğü, öğrencilerin büyük kısmının güvenli bir şekilde arka kapıdan çıkarıldığını açıkladı.

Okuldan çıkmayı başaran öğrencilerden biri, birkaç öğrenci ve öğretmenin yaralandığını, bazılarının ölmüş olabileceğini belirtti.

Kurtarma operasyonu devam ediyor.