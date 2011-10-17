Pakistan'da Amerikan Saldırısı

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesine ABD insansız uçaklarınca düzenlenen füze saldırısında Mısırlı 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan istihbaratından bir yetkilinin yerel bir haber ajansına yaptığı açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde terör örgütü Hakkani grubu militanlarınca kullanılan ve içinde 4 kişi bulunan bir araca düzenlenen ABD saldırısında Mısır asıllı 3 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Yetkili, araçta bulunan ve hayatını kaybeden dördüncü kişinin ise kimliğinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

ABD insansız uçaklarının Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılar son bir haftada artış gösterdi. ABD, Kuzey Veziristan bölgesinde hafta sonu gerçekleştirdiği üç ayrı saldırıda da son zamanlarda kanlı eylemlerle adını duyuran Hakkani örgütünün önde gelen komutanlarından birini öldürmüştü.