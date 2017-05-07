Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

Pakistan, Sınırdaki Bazı Afgan Güvenlik Noktalarını Vurdu

Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan, Sınırdaki Bazı Afgan Güvenlik Noktalarını Vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

OPERASYONDA YAKLAŞIK 50 AFGAN GÜVENLİK GÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Quetta, 7 Mayıs 17 : Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan ordusundan Tümgeneral Nadim Ahmed, Çaman sınır kapısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiğini söyledi.

Operasyonda yaklaşık 50 Afgan güvenlik gücünün öldürüldüğünü belirten Ahmed, Pakistan ordusundan da 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını vurguladı.

(AA/ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da 27 Deaş Üyesi Öldürüldü Afganistan'da 27 Deaş Üyesi Öldürüldü
Irak'ta Deaş'ın Sivillere Yönelik İnfazları Irak'ta Deaş'ın Sivillere Yönelik İnfazları
Almanya'da 5 Bomba Nedeniyle 50 Bin Kişi Tahliye Ediliyor Almanya'da 5 Bomba Nedeniyle 50 Bin Kişi Tahliye...
Vietnam'da Tırla Otobüs Çarpıştı: 12 Ölü Vietnam'da Tırla Otobüs Çarpıştı: 12 Ölü
Afganistan'da Taliban'a Yönelik Operasyon Afganistan'da Taliban'a Yönelik Operasyon
Kolombiya'daki Sel Felaketleri Kolombiya'daki Sel Felaketleri
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Afganistan'da 27 Deaş Üyesi Öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ üyesi 27 teröristin...

Haberi Oku