Pakistan, Sınırdaki Bazı Afgan Güvenlik Noktalarını Vurdu

Operasyonda yaklaşık 50 Afgan güvenlik gücünün öldürüldüğünü belirten Ahmed, Pakistan ordusundan da 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını vurguladı.

Pakistan ordusundan Tümgeneral Nadim Ahmed, Çaman sınır kapısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiğini söyledi.

Quetta, 7 Mayıs 17 : Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü bildirildi.