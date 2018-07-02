banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96743
ALTIN
184.804
DOLAR
4.6139
STERLİN
6.0269
EURO
5.3594
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
banner282

Pakistan Kuraklıkla Karşı Karşıya

İslamabad, 2 Temmuz 18 : Son aylarda kuraklık uyarılarının yapıldığı Pakistan\'da barajların doluluk oranı tarihinin en düşük seviyesine indi.İndus Nehir Sistemi Otoritesinden (IRSA) yapılan açıklamada, ülkenin en önemli içme suyu ve enerji kaynağı barajların kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.Açıklamada, en büyük su kaybının ülkenin en geniş kapasiteli iki barajı Tarbela ve Margla\'da gözlemlendiği belirtildi.Açıklamaya göre su tutma kapasitesi 13,6 milyar metreküp...

Pakistan Kuraklıkla Karşı Karşıya

İslamabad, 2 Temmuz 18 : Son aylarda kuraklık uyarılarının yapıldığı Pakistan\'da barajların doluluk oranı tarihinin en düşük seviyesine indi.İndus Nehir Sistemi Otoritesinden (IRSA) yapılan açıklamada, ülkenin en önemli içme suyu ve enerji kaynağı barajların kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.Açıklamada, en büyük su kaybının ülkenin en geniş kapasiteli iki barajı Tarbela ve Margla\'da gözlemlendiği belirtildi.Açıklamaya göre su tutma kapasitesi 13,6 milyar metreküp...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
Pakistan Kuraklıkla Karşı Karşıya

İslamabad, 2 Temmuz 18 : Son aylarda kuraklık uyarılarının yapıldığı Pakistan\'da barajların doluluk oranı tarihinin en düşük seviyesine indi.

İndus Nehir Sistemi Otoritesinden (IRSA) yapılan açıklamada, ülkenin en önemli içme suyu ve enerji kaynağı barajların kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, en büyük su kaybının ülkenin en geniş kapasiteli iki barajı Tarbela ve Margla\'da gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre su tutma kapasitesi 13,6 milyar metreküp olan Tarbela Barajı\'nın seviyesi 100 milyon metreküpe düşerken, 9,12 milyar metreküp kapasiteye sahip Mangla Barajı\'nın seviyesi 900 milyon metreküpe kadar indi.

İndus Nehri\'ndeki tarım alanları açısından önemli olan ve sel baskını önleme görevi bulunan Çaşma Barajı\'nın su seviyesi ise 870 milyon metreküpten 50 milyon metreküpe çekildi.

Başkent İslamabad\'daki Raval Gölü de kuruma noktasına geldi. İslamabad ve Ravalpindi kentlerinin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı yapay gölü besleyen Korang Nehri\'nin suyunun azalmasıyla göl de kurumaya başladı.

En derin noktasının 31 metre olduğu Raval Gölü\'nde su seviyesinin düşmesiyle derinlik 8 metreye kadar indi ve göl yer yer 300 metre kadar çekildi.

2025\'TE KITLIK BEKLENİYOR

Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi (PCRWR), su kaynakları açısından İndus Nehri ve yağışlar dışında alternatifi bulunmayan Pakistan\'ın 2025\'de su kıtlığı yaşayabileceği tahmininde bulundu.

IRSA ve Pakistan Meteoroloji Departmanı, haziranda aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkede gelecek aylarda muson yağmurlarının başlamasıyla su sorununun geçici çözüleceğini açıkladı.

Öte yandan muson yağmurlarında da son yıllarda düşüş gözlemleniyor. Pakistan Meteoroloji Departmanının açıkladığı verilere göre, geçen yıl muson yağmurları ortalamanın altında kalırken, kış boyunca yaşanan yağışlar da ortalamanın yarısından daha az olarak kayıtlara geçti.

(AA/RU/ÖK)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…
Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı
İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor
İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor
AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da
AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da
Ab Komisyonundan Polonya'ya İhlal Davası
Ab Komisyonundan Polonya'ya İhlal Davası
Ab'den Abd'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı
Ab'den Abd'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı
İran'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350'ye Yükseldi
İran'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350'ye Yükseldi
Malezya'da Tekne Alabora Oldu
Malezya'da Tekne Alabora Oldu
Fransa'da Hükümeti Eleştiren Büyükelçi Görevden Alındı
Fransa'da Hükümeti Eleştiren Büyükelçi Görevden Alındı
AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!
AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim