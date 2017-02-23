Pakistan'ın Lahor Kentindeki Patlama

Pencap hükümetince Lahor kentinin işlek bölgesindeki bir restoranda meydana gelen ve "jeneratör patlaması" olarak duyurulan olayın, terör eylemi olduğu bildirildi. Patlamada 8 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

PENCAP HÜKÜMETİ, DAHA ÖNCE "JENERATÖR PATLAMASI" OLARAK DUYURDUĞU OLAYIN, "TERÖR SALDIRISI" OLDUĞUNU AÇIKLADI

İslamabad, 23 Şubat 17 (T.a.K): Pencap hükümetince Lahor kentinin işlek bölgesindeki bir restoranda meydana gelen ve "jeneratör patlaması" olarak duyurulan olayın, terör eylemi olduğu bildirildi. Patlamada 8 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Pencap Eyaleti Polis Sözcüsü Nayab Hayder, yaptığı açıklamada, patlamanın inşaat halindeki bir binada meydana geldiğini ve bombalı saldırı olduğunu belirtti.

Öte yandan, kentin Gulberg bölgesinde de ikinci bir patlama sesi duyuldu ancak olayla ilgili açıklama yapılmadı.

(AA/RU/ŞEB)