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09 Şubat 2017 Perşembe 13:46

Pakistan, Hindistan’ın Gizli Nükleer Şehir Kurduğunu İddia Etti

&nbsp;Pakistan, Hindistan'ın &#34;gizli bir nükleer şehir&#34; inşa ettiğini öne sürdü.

Pakistan, Hindistan'ın Gizli Nükleer Şehir Kurduğunu İddia Etti
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İslamabad, 9 Şubat 17 : Pakistan, Hindistan'ın "gizli bir nükleer şehir" inşa ettiğini öne sürdü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nafees Zakaria, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, Hindistan'ın termonükleer silahlar ve kıtalararası füzeler üretmek için "gizli bir nükleer şehir" inşa etmekte olduğunu ileri sürdü.

Zakaria, bunun yanı sıra, Hindistan'ın bu şehirde gizlice nükleer madde depoladığını da iddia etti.

Zakaria, konuya ilişkin başka bilgi vermezken, Hint makamları söz konusu iddiayla ilgili henüz yorum yapmadı.

(AA/RÇ/GÜL)

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