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28 Eylül 2017 Perşembe 09:50

Pakistan'dan Kar Leoparları İçin 4,5 Milyon Dolar

Pakistan, nesli tükenmekte olan kar leoparlarının korunması için 4,5 milyon dolar bütçe ayırdı.

Pakistan'dan Kar Leoparları İçin 4,5 Milyon Dolar
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PAKİSTAN YÖNETİMİ, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KAR LEOPARLARINI KORUMAK AMACIYLA PROGRAM BAŞLATTI

İslamabad, 28 Eylül 17 : Pakistan, nesli tükenmekte olan kar leoparlarının korunması için 4,5 milyon dolar bütçe ayırdı.

Pakistan hükümetinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karakurum ve Hindikuş dağlarında yaşayan kar leoparlarının korunması için 4,5 milyon dolarlık program başlatıldığı belirtildi.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) tarafından "dünyanın en güzel ve esrarengiz büyük kedisi" olarak tanımlanan kar leoparının neslinin tükenmekte olduğu ve yer yüzünde 6 bin civarında kaldığı tahmin ediliyor. 

WWF'ye göre, özellikle dağlık alanlarda yaşayan kar leoparlarının neslinin tükenmesinin başlıca nedenleri arasında iklim değişikliği ve yasa dışı kürk ticareti için avlanılması gösteriliyor.

Kar parsı olarak da bilinen kar leoparı, Güney ve Orta Asya dağlarında yaşıyor. 

(AA/AK/ÖK)

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