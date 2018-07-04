Pakistan\'daki Sellerde Ölenlerin Sayısı 15\'e Yükseldi





İslamabad, 4 Temmuz 18 : Pakistan\'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 15\'e yükseldi.Eyalet arama ve kurtarma servisi "Rescue 1122"den yapılan açıklamada, 1980\'den beri görülen en şiddetli yağışlarda 15 kişinin öldüğü, bunların çoğunun elektrik akımına kapılarak ya da çöken yapıların altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.Enerji kesintilerinin de yaşandığı Pencap\'ın başkenti Lahor\'da metro inşaatının üzerindeki yolun çökmesi sonucu iki büyük çukur oluştu. Çukurlardan dolan sel sularının metro inşaatını ve üzerindeki yapıları tehdit ettiği belirtildi.Lahor\'da bulunan Sel Tahmin Ofisi, kentte yağışın 24 saat içinde sona ereceği ancak 48 saat boyunca Pencap ile ülkenin başka noktalarında devam edeceği tahmininde bulundu. Ofis, yağışların özellikle büyük nehirlerin çevresinde bulunan İslamabad, Ravalpindi, Faisalabad, Gujranvala, Sargodha, Sahival, Multan ve Dera Gazi Han\'da etkili olmasını beklediklerini açıkladı.Lahor\'un elektriğini sağlayan Lesco şirketi dün yaptığı açıklamada, 150 trafonun selden etkilendiğini ve müdahale çalışmalarının ise sel nedeniyle güçlükle yapıldığını belirtmişti.Yağmur nedeniyle Lahor Havalimanı\'ndaki uçuşlarda gecikme ve iptal olabileceği uyarıları yapılmıştı.Birkaç ay sürmesi beklenen muson yağmurlarının sel ve toprak kaymasına sebep olacağı tahmin ediliyor.Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010\'da İndus Nehri\'nin taşması sonucu yaşamıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan felakette 20 milyon kişi sellerden etkilenmişti.(AA/AK/FEZ)