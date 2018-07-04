banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97190
ALTIN
188.731
DOLAR
4.6710
STERLİN
6.1706
EURO
5.4393
Alsancak’ta hırsızlık
ALSANCAK'TA HIRSIZLIK
Girne’de kavga
GİRNE'DE KAVGA
Hava sıcaklığı artacak
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Ferdi Uçar Ölü Bulundu
Ferdi Uçar Ölü Bulundu!
banner282
Flaş Haber
Girne’de kavga
Kapat

Pakistan\'daki Sellerde Ölenlerin Sayısı 15\'e Yükseldi

İslamabad, 4 Temmuz 18 : Pakistan\'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 15\'e yükseldi.

Pakistan\'daki Sellerde Ölenlerin Sayısı 15\'e Yükseldi

İslamabad, 4 Temmuz 18 : Pakistan\'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 15\'e yükseldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
Pakistan\'daki Sellerde Ölenlerin Sayısı 15\'e Yükseldi
İslamabad, 4 Temmuz 18 : Pakistan\'ın kuzeydoğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 15\'e yükseldi.
Eyalet arama ve kurtarma servisi "Rescue 1122"den yapılan açıklamada, 1980\'den beri görülen en şiddetli yağışlarda 15 kişinin öldüğü, bunların çoğunun elektrik akımına kapılarak ya da çöken yapıların altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Enerji kesintilerinin de yaşandığı Pencap\'ın başkenti Lahor\'da metro inşaatının üzerindeki yolun çökmesi sonucu iki büyük çukur oluştu. Çukurlardan dolan sel sularının metro inşaatını ve üzerindeki yapıları tehdit ettiği belirtildi.
Lahor\'da bulunan Sel Tahmin Ofisi, kentte yağışın 24 saat içinde sona ereceği ancak 48 saat boyunca Pencap ile ülkenin başka noktalarında devam edeceği tahmininde bulundu. Ofis, yağışların özellikle büyük nehirlerin çevresinde bulunan İslamabad, Ravalpindi, Faisalabad, Gujranvala, Sargodha, Sahival, Multan ve Dera Gazi Han\'da etkili olmasını beklediklerini açıkladı.
Lahor\'un elektriğini sağlayan Lesco şirketi dün yaptığı açıklamada, 150 trafonun selden etkilendiğini ve müdahale çalışmalarının ise sel nedeniyle güçlükle yapıldığını belirtmişti.
Yağmur nedeniyle Lahor Havalimanı\'ndaki uçuşlarda gecikme ve iptal olabileceği uyarıları yapılmıştı. 
Birkaç ay sürmesi beklenen muson yağmurlarının sel ve toprak kaymasına sebep olacağı tahmin ediliyor. 
Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010\'da İndus Nehri\'nin taşması sonucu yaşamıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan felakette 20 milyon kişi sellerden etkilenmişti.
(AA/AK/FEZ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, Nükleer Anlaşmayı Abd Olmadan Sürdürecek
İran, Nükleer Anlaşmayı Abd Olmadan Sürdürecek
Irak'ta Hava Sıcaklıkları 50 Dereceyi Geçecek
Irak'ta Hava Sıcaklıkları 50 Dereceyi Geçecek
Kanada’da Aşırı Sıcaklardan 6 Kişi Öldü
Kanada’da Aşırı Sıcaklardan 6 Kişi Öldü
Amerikan İş Dünyası Trump'a İsyan Bayrağını Çekti
Amerikan İş Dünyası Trump'a İsyan Bayrağını Çekti
Srebrenitsa Soykırımı'nın 35 Kurbanı 11 Temmuz'da Toprağa Verilecek
Srebrenitsa Soykırımı'nın 35 Kurbanı 11 Temmuz'da Toprağa Verilecek
Hong Kong'da Fil Dişi Kaçakçılığı
Hong Kong'da Fil Dişi Kaçakçılığı
Kanada'da aşırı sıcaklar 6 can aldı
Kanada'da aşırı sıcaklar 6 can aldı
FHKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat Trump'ı emlakçıya benzetti
FHKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat Trump'ı emlakçıya benzetti
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
Merkel'den Türkiye'ye Övgü!
Merkel'den Türkiye'ye Övgü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim