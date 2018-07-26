Pakistan’daki Seçimde İmran Han’ın Partisi Önde

İslamabad, 26 Temmuz 18 (.): Pakistan\'daki genel seçimin ardından, resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhalefetteki İmran Han\'ın lideri olduğu Pakistan Tahrik-i İnsaf (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) yarışı önde götürüyor. Geçen seçimlerde iktidara gelen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise sonuçlara hile karıştırıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.





Devlet televizyonu PTV\'nin açıklamaya başladığı kesin olmayan ilk sonuçlara göre, PTI, 2013 seçimlerinde aldığı oyu iki kattan fazla artırarak yaklaşık 113 sandalye kazanmış durumda. Eski kriketçi İmran Han’ın partisinin tek başına iktidar olup olamayacağı ise henüz belirsiz.Oyların yüzde 47’si sayılırken, 2013 seçimlerinin galibi PML-N\'nin kaybettiği sandalye sayısı ise 100\'e yaklaştı.Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.ELEKTRONİK SİSTEM ÇÖKTÜÖte yandan, Pakistan Seçim Komisyonu Sekreteri Babar Yakup, ülkedeki federal ve eyalet meclis seçimleri için dün gerçekleşen oy verme işlemin ardından, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü bildirdi.Yakup, basına yaptığı açıklamada, resmi sonuçların açıklanamamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.Sistemin, sandık görevlilerinin veri girişi yapmaya başlamasından kısa süre sonra çöktüğünü belirten Yakup, "Komplo teorilerine itibar etmeyin." dedi.Yakup, partilerin, sonuçların belirlendiği sürece hile karıştırıldığına yönelik şikayetleriyle ilgili de gerekli adımları atacaklarını söyledi.(AA/BBC/FG)