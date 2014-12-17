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Pakistan'daki Okul Baskını

Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı militanlarının dün baskın düzenlediği okula askerlerin arama ve temizlik çalışmalarının sona ermesiyle gazetecilerin girişine izin verildi.

Pakistan'daki Okul Baskını

Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı militanlarının dün baskın düzenlediği okula askerlerin arama ve temizlik çalışmalarının sona ermesiyle gazetecilerin girişine izin verildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 15:00
Pakistan'daki Okul Baskını
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ARAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ ARDINDAN GAZETECİLERİN OKULA GİRİŞİNE İZİN VERİLDİ

BASKINLA İLGİLİ BASINA BİLGİ VEREN PAKİSTAN ORDU SÖZCÜSÜ:  "DÖRT MİLİTAN KONFERANS SALONUNDA 100'E YAKIN ÖĞRENCİYİ KURŞUNA DİZDİ. BASKINDA TOPLAM 148 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 142 KİŞİ YARALANDI"

Peşaver, 17 Aralık 14 : Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı militanlarının dün baskın düzenlediği okula askerlerin arama ve temizlik çalışmalarının sona ermesiyle gazetecilerin girişine izin verildi.

Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asim Bacva, okulda baskın hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bacva, bazılarının güvenlik görevlilerinin üniformalarından giymiş yedi militanın okula arka kısımdaki duvarları aşarak girdiklerini söyledi.

Bacva'nın verdiği bilgiye göre, militanlar ilk olarak öğrencilerin okulun konferans salonunda toplandığı esnada kapıları kırarak salona girdi. Dört militan salondaki çocukları kurşuna dizdi. Kana bulanan salonda yaklaşık 100 çocuk yaşamını yitirdi.

Bacva, birçok öğrencinin kaçmaya çalıştığı sırada vurulduğunu, bazı öğrencilerin arkadaşlarının cansız bedenlerinin altına gizlenerek hayatta kalmayı başardığını aktardı. Bacva, şunları söyledi:

"Daha sonra komando birliklerinin operasyon düzenlemesiyle militanlar okulun yönetim binasında sıkıştırıldı. Militanlar, okul müdürü ve öğretmenlerin sığındığı lavaboya el bombaları attı. Daha sonra beş militan binanın değişik noktalarında üzerlerindeki bombaları patlattı."

Bacva, olayda toplam 148 kişinin yaşamını yitirdiğini, 142 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu sözcüsü, "Uluslararası toplum Pakistan'ın teröre karşı savaşta yapmış olduğu fedakarlıkları artık idrak etmeli" ifadesini kullandı.

Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan'da Taliban örgütüne yönelik operasyonunun başlamasından bu yana ülke çapında yapılan baskınlarla 3 bin 400 militanın gözaltına alındığını belirten Bacva, idam cezasının kaldırılmasının terörle mücadelede olumlu bir karar olacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, bugün yaptığı açıklamada, ülkede uygulanması askıya alınmış idam cezasının terör suçları için tekrar uygulanacağını bildirmişti.

(AA/ÖZ/HA)

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