Pakistan\'daki Maden Kazasında Ümitler Azalıyor

GÖÇÜK ALTINDAKİ 13 MADENCİDEN 8\'İNİN CESETLERİNE ULAŞILMASININ ARDINDAN MAHSUR KALAN DİĞER MADENCİLER İÇİN ÜMİTLER AZALDI

İslamabad, 13 Ağustos 18 : Pakistan\'ın batısındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucunda göçük altında kalan 13 madenciden 8\'inin cesetleri çıkarıldı, diğer 5 madenciye sağ ulaşma ihtimali giderek azalıyor.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta yakınlarındaki Sandji bölgesinde bulunan kömür madeninde dün akşam saatlerinde patlama oldu.

Patlamanın ardından 4 madencinin cesetlerine ulaşıldığı, 13 madencinin göçük nedeniyle madende sıkıştığı açıklandı.

AA muhabirine konuşan Belucistan eyaleti madenleri Başmüfettişi İftihar Ahmed, göçük altındaki 13 madenciden 8\'inin cesetlerine ulaştıklarını belirterek "Kalan 5 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor ancak hayatta kalma şansları çok düşük." diye konuştu.

Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru projesinin önemli noktalarından olan Belucistan madenlerinde iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle her yıl 100 ila 200 işçi hayatını kaybediyor.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, birçok kaza ihbar dahi edilmediği için ölü ve kaza sayısına ilişkin kesin bilgi bulunmuyor.

Kazalar çoğunlukla gaz sıkışması, kömür tozu yangını ve zeminin güvenli olmaması nedeniyle yaşanıyor.

Aynı bölgede son olarak mayıs ayında meydana gelen kazada 23 işçi yaşamını yitirmişti.

(AA/AK/FEZ)