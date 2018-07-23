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Pakistan\'da Seçim Bürosuna El Bombalı Saldırı

İslamabad, 23 Temmuz 18 (.): Pakistan\'da, Belucistan Avami Partisi\'nin (BAP) seçim bürosuna düzenlenen el bombalı saldırıda 20 kişi yaralandı.

Pakistan\'da Seçim Bürosuna El Bombalı Saldırı

İslamabad, 23 Temmuz 18 (.): Pakistan\'da, Belucistan Avami Partisi\'nin (BAP) seçim bürosuna düzenlenen el bombalı saldırıda 20 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:58
Pakistan\'da Seçim Bürosuna El Bombalı Saldırı

İslamabad, 23 Temmuz 18 (.): Pakistan\'da, Belucistan Avami Partisi\'nin (BAP) seçim bürosuna düzenlenen el bombalı saldırıda 20 kişi yaralandı.
Polis kaynakları, Dalbandin kentindeki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 20 kişinin yaralandığını açıkladı.  
Seçim bürosunun çevresi polis kordonu altına alındı.
Olay, Pakistan\'da gün içinde yaşanan üçüncü saldırı oldu. Diğer iki saldırıda Hayber Pahtunhva eyalet meclisi üyeliği adayı İkramullah Gandapur hayatını kaybetmiş, Ekrem Han Durrani ise yara almadan kurtulmuştu. 
13 Temmuz\'da BAP\'ı hedef alan bir başka saldırıda, milletvekili adayı SirajRaisanidahil 150 kişi hayatını kaybetmişti.
MİTİNGLERE SALDIRILAR ARTIYOR
Pakistan\'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 10\'a yükseldi.
Temmuz ayında BAP ve PTI\'nın birer seçim bürosu saldırıya uğradı. Saldırılarda toplam 12 kişi yaralandı. Milletvekillerini hedef alan ilk saldırı, 10 Temmuz\'da yaşandı. Peşaver\'de düzenlenen intihar saldırısında, Avami Halk Partisi (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur\'un da aralarında bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.
Birkaç gün arayla yaşanan ikinci saldırıda, aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han\'ın da olduğu 7 kişi yaralandı. Diğer saldırılar ANP\'den aday Davut Han Açakzay\'ın kaldığı otele, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz\'ın (PML-N) adayı Şeyh Aftab Ahmed ve Ali Musa\'nın konvoyuna düzenlendi. Adaylar bu saldırılardan yara almadan kurtuldu. 
(AA/TUĞ/ŞEB)

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