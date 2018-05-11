Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102629
ALTIN
181.190
DOLAR
4.2518
STERLİN
5.7618
EURO
5.0727
Firari Yılmaz Gümüş’ün aranmasına devam ediliyor
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Eroğlu'na sürpriz destek
EROĞLU'NA SÜRPRİZ DESTEK
Lefkoşa'nın tanınmış işadamı vefat etti
LEFKOŞA'NIN TANINMIŞ İŞADAMI VEFAT ETTİ
Lefkoşa’da kaza
LEFKOŞA’DA KAZA
banner256
Flaş Haber
Eroğlu'na sürpriz destek
Kapat

Pakistan\'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı

İslamabad, 11 Mayıs 18 (.): Pakistan\'ın kuzeyindeki Hayber Pehtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde, polis minibüsüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis memuru hayatını kaybetti.

Pakistan\'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı

İslamabad, 11 Mayıs 18 (.): Pakistan\'ın kuzeyindeki Hayber Pehtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde, polis minibüsüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis memuru hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:56
Pakistan\'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı
İslamabad, 11 Mayıs 18 (.): Pakistan\'ın kuzeyindeki Hayber Pehtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde, polis minibüsüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis memuru hayatını kaybetti.
Polis yetkilisi Sadık Baloç gazetecilere yaptığı açıklamada, Bannu\'da park halindeki bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcının polis minibüsünün geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.
Baloç, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybettiğini, üçü polis 13 kişinin yaralandığını ifade etti.
(AA/TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“yapay Zeka Ülke Meselesi Olmalı”
“yapay Zeka Ülke Meselesi Olmalı”
"Lesser: “ABD-AB İlişkilerinde Yıpratıcı Bir Cephe Açıldı“
"Lesser: “ABD-AB İlişkilerinde Yıpratıcı Bir Cephe Açıldı“
"abd, Türkiye İle İş Birliğini Önemsiyorsa Ypg'ye Tutumunu Değiştirmeli"
Endonezya'da Merapi Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti
Endonezya'da Merapi Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti
Apple hisseleri yeniden rekor kırdı
Apple hisseleri yeniden rekor kırdı
Filipinler'de Anayasa Mahkemesi Başkanının Görevine Son Verildi
Filipinler'de Anayasa Mahkemesi Başkanının Görevine Son Verildi
Uluslararası Elektrikli Otomobil Üreticisi Tesla Türkiye'ye Giriyor..
Uluslararası Elektrikli Otomobil Üreticisi Tesla Türkiye'ye Giriyor..
Avustralya’nın Hobart Kenti Yağışlara Teslim!
Avustralya’nın Hobart Kenti Yağışlara Teslim!
ABD İran'a Yeni Yaptırımlar Getirdi!
ABD İran'a Yeni Yaptırımlar Getirdi!
"Avustralya’da 7 Kişi Ölü Bulundu"
"Avustralya’da 7 Kişi Ölü Bulundu"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim