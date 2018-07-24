Pakistan’da Navaz Şerif Destekçileri Sokaklarda



İslamabad, 24 Temmuz 18 (.): Pakistan\'da eski Başbakan Navaz Şerif ve partisi Pakistan Müslüman Ligi\'ne (PML-N) destek verenler, medyada çıkan iddialar ve PML-N adaylarına karşı alınan mahkeme kararlarını protesto için sokağa döküldü.



Başkent İslamabad\'ın komşusu Pencap eyaletinin Ravalpindi kentinde dün gece başlayan protestolar, gece yarısından sonra da devam etti.



PML-N\'in Ravalpindi\'den milletvekili adayı Hanif Abbasi\'nin ömür boyu hapse mahkum edilmesini protesto eden göstericiler, mahkeme aleyhinde sloganlar attı.



Protestocular, İslamabad Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Şevket Aziz Sıddıki\'nin "Bir istihbarat yetkilisi, mahkememizin yargıçlarından birine yaklaşarak \'Navaz Şerif ve kızının genel seçimler öncesinde dışarı çıkmasına izin vermeyeceğiz\' dedi." iddiası nedeniyle Servislerarası İstihbarat Kurumunu da (ISI) protesto etti.



Pakistan ordusu, Sıddıki\'nin bu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasını istedi.



Pakistan\'da partiler, orduyu Pakistan Tahrik-i İnsaf\'ın (Pakistan Adalet Hareketi-PTI) kazanması için çalışmakla eleştiriyor.



Ordu Sözcüsü General Asıf Gaffur ise bu eleştirilere ordunun adil seçimlerin yapılması için çalıştığını söyleyerek yanıt verdi.



Pakistan’da halk yarın (25 Temmuz) parlamentonun 342 üyesini seçmen için sandık başına gidecek.



Seçim yarışı, eski kriket yıldızı Imran Khan\'ın partisi PTI, Bilawal Bhutto Zardari\'nin partisi PPP ve Navaz Şerif\'in PML-N\'i arasında geçiyor.



207 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Pakistan aynı zamanda, Endonezya’nın ardından dünyanın ikinci büyük Müslüman nüfusuna sahip.



(AA/FG)

