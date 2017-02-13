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13 Şubat 2017 Pazartesi 12:37

Pakistan'da Mayın Patladı: 3 Ölü

Pakistan Talibanı tarafından Güney Veziristan'da araziye yerleştirilen mayının patlatılması sonucu 3 paramiliter güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Mayın Patladı: 3 Ölü
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İslamabad, 13 Şubat 17 : Pakistan Talibanı tarafından Güney Veziristan'da araziye yerleştirilen mayının patlatılması sonucu 3 paramiliter güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Zarmilan bölgesinde dün gece teröristlerce araziye yerleştirilen mayının, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi. Patlamada 3 paramiliter güvenlik görevlisinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı üstlendi.

(AA/ÖZ/ÖK)

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