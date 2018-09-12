Pakistan\'da Maden Kazası: Göçük Altında Kalan 6 İşçi Öldü

İslamabad, 12 Eylül 18 : Pakistan\'ın kuzeybatısındaki Kohat kentinde kömür madeninde meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybetti.

Kohat Kaymakam Yardımcısı Halid İlyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlama sırasında madende 11 işçinin bulunduğu bilgisini paylaşan İlyas, arama kurtarma ekiplerinin 6 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.

Yaralanan 3 madenci tedavi altına alındı.

Göçük altında kalan 2 madenciye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

(AA/AK/ÖK)

