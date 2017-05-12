Pakistan'da Deaş’ın Düzenlediği Bombalı Saldırıda 25 Kişi Öldü

Ketta, 12 Mayıs 17 : Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı.