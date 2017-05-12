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12 Mayıs 2017 Cuma 16:44

Pakistan'da Deaş’ın Düzenlediği Bombalı Saldırıda 25 Kişi Öldü

Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da Deaş'ın Düzenlediği Bombalı Saldırıda 25 Kişi Öldü
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Ketta, 12 Mayıs 17 : Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı.

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Abdül Rezzak Cheema, yaptığı açıklamada, Belucistan'a bağlı Mastung kasabasında Senato Başkan Yardımcısı Abdül Gaffur Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda Haydari'nin yaralandığını açıkladı.

Cheema, saldırıda aralarında polislerin bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ yanlısı A'mak Haber Ajansı, saldırıyı örgütün üstlendiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, saldırıyı kınayarak, yaralanan Senato Başkan Yardımcısı Haydari'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hükümet Yetkilisi Münir Raisani, saldırıyı bir intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini kaydetti.

(AA/DOĞ/GUR)

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