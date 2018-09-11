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Pakistan\'da Dang Hummasından Etkilenenlerin Sayısı 150\'ye Yükseldi

İslamabad, 11 Eylül 18 (.): Pakistan\'ın Jamrud kentindeki dang hummasından etkilenenlerin sayısı 150\'ye ulaştı.

Pakistan\'da Dang Hummasından Etkilenenlerin Sayısı 150\'ye Yükseldi

İslamabad, 11 Eylül 18 (.): Pakistan\'ın Jamrud kentindeki dang hummasından etkilenenlerin sayısı 150\'ye ulaştı.

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Pakistan\'da Dang Hummasından Etkilenenlerin Sayısı 150\'ye Yükseldi
İslamabad, 11 Eylül 18 (.): Pakistan\'ın Jamrud kentindeki dang hummasından etkilenenlerin sayısı 150\'ye ulaştı.

Ülkenin Afganistan sınırındaki Aşiretler Bölgesi\'nde (FATA) yer alan kentte, hastalıktan etkilenenlerin sayısının 150\'ye yükselmesi üzerine 5 günlük anti-dang çalışması başlatıldı. 

Peşaver kentinden FATA\'ya gönderilen Dr. Şefik Afridi, bölgede bulunan Jamrud, Gariza, Vezir Dand, Teddi Bazaar ve Nayi Abadu kentlerinde 35 sağlık ekibiyle tedavi ve farkındalık oluşturma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Kentlerdeki evleri gezerek vatandaşları dang humması konusunda uyaracaklarını belirten Afridi, sağlık ekiplerine de eğitimler verileceğini kaydetti. 

Hastalıktan korunmak için su birikintilerinin, su kovalarının ve su depolarının üzerinin kapatılması ve sivrisineklere karşı önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Afridi, sivrisineklerin ürediği alanların sağlık ekiplerince ilaçlanacağını ifade etti. 

Afridi, bölgede dang humması ihbarı olmayan kentlerde de ilaçlama yapılacağını sözlerine ekledi. 

DANG HUMMASI

Sivrisineklerden bulaşan hastalık, kemik kırığına benzer bir ağrıya sebep olduğu için "kırık kemik humması" adıyla da anılıyor. Hastalık yayan sivrisinekler yumurtalarını su birikintileri ve insan yapımı su kaplarına bıraktığı için bu sulardan da hastalık kapma riski bulunuyor. 

Vücutta kızamığa benzer kızarıklıklar, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtileri olan hastalık az sayıda insanda ölüme sebep oluyor. Bu kişilerde düşük tansiyon, kan pıhtılaşması ya da damarlarda kanama görülüyor. 

Henüz aşısı bulunmayan dang hummasından korunmak için sivrisineklere karşı önlem almak gerekiyor.

Hastalığa yakalanan kişiler, bol su alarak ya da kan nakli yapılarak iyileştiriliyor.
(AA/HUR/ÖK)
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