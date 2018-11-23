Pakistan\'da Çin Konsolosluğu’na Bombalı Ve Silahlı Saldırı

OLAYDA 2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ, 1 POLİS DE YARALANDI



İslamabad, 23 Kasım 18 : Çin\'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.



Görgü tanıklarına göre, Karaçi\'ninCliftonBlock 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 veya 4 kişilik grup konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştı.



Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 polis öldü, 1 polis de yaralandı.



Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.



(AA/ÖZ/FEZ)