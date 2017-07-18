Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı

İslamabad, 18 Temmuz 17 : Pakistan'ın güneybatısındaki Karaçi kentinde üç katlı apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yetkililer, Liyakatabad semtindeki üç katlı apartmanın çökmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirten yetkililer, kurtarılan 8 yaralanın da çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydetti.
Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İnşaat yasalarının sıkı uygulanamadığı Pakistan'da, bazı yoksul bölgelerde zaman zaman binaların çökmesi hadiseleri yaşanıyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)