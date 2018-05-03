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Pakistan\'da Basın Özgürlüğü Günü\'nde Basına Polis Müdahalesi

İslamabad, 3 Mayıs 18 (.): Pakistan\'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle parlamentoya yürüyerek açıklama yapmak isteyen gazetecilere polis müdahale etti.

Pakistan\'da Basın Özgürlüğü Günü\'nde Basına Polis Müdahalesi

İslamabad, 3 Mayıs 18 (.): Pakistan\'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle parlamentoya yürüyerek açıklama yapmak isteyen gazetecilere polis müdahale etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
Pakistan\'da Basın Özgürlüğü Günü\'nde Basına Polis Müdahalesi

İslamabad, 3 Mayıs 18 (.): Pakistan\'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle parlamentoya yürüyerek açıklama yapmak isteyen gazetecilere polis müdahale etti.

Başkent İslamabad\'da Ulusal Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanan gazeteciler, ülkede meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıları ve polis tarafından gazetecilere uygulanan sınırlandırmaları gündeme getirmek için yürüyüş yaptı.

Polis yürüyüş için İslamabad\'ın ana güzergahlarından Cinnah Bulvarı\'nın bir bölümünü trafiğe kapattı.

Pakistan parlamentosuna yürümek ve burada isteyen açıklama yapmak isteyen gazeteciler, polis tarafından devlet binalarının bulunduğu Kırmızı Bölge girişinde durduruldu.Gösterinin sona erdirilmesi yönünde yapılan uyarılara oturma eylemiyle yanıt veren gruba polis tarafından coplarla müdahale edildi.

Aralarında kadın gazetecilerin de bulunduğu grupta 7 kişi hafif yaralandı.

Daha sonra polisle müzakere eden grubun parlamentoya yürümesine ve girişinde açıklama yapmasına izin verildi.

"İSLAMABAD PAKİSTAN\'IN EN TEHLİKELİ YERİ"

Merkezi Pakistan\'da bulunan basın özgürlüğü ve gazeteci hakları izleme örgütü Freedom Network\'ün raporuna göre İslamabad, Pakistan\'da gazeteciliğin en tehlikeli olduğu yer.

Raporda, Pakistan\'da son bir yılda gazetecileri hedef alan 157 saldırının 55\'inin İslamabad\'da yapıldığı, yüzde 39\'unun polis, asker ve bürokratlar tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün raporunda da Pakistanlı gazetecilerin güvenlik ve istihbarat servislerinin baskıları nedeniyle otosansür uyguladığı, Pakistan\'ın basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 139\'uncu sırada yer aldığı ifade ediliyor. 

(AA/FEZ)

 

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