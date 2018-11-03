banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
Toz bulutu uyarısı
TOZ BULUTU UYARISI
LTB yeni temizlik uygulamasına başladı
LTB yeni temizlik uygulamasına başladı
UBP Parti Meclisi seçimi oy sayımı başladı
UBP Parti Meclisi seçimi oy...
Kuraklık tazminatları 19 Kasım’da ödenmeye başlanacak
KURAKLIK TAZMİNATLARI 19 KASIM’DA ÖDENMEYE...
banner282
Flaş Haber
İşte o patatesler
Kapat

Pakistan\'da Asya Bibi Protestoları Sona Erdi

ASYA BİBİ\'NİN SERBEST BIRAKILMASI SONRASI BAŞLAYAN EYLEMLER 4. GÜNDE SONA ERDİ

Pakistan\'da Asya Bibi Protestoları Sona Erdi

ASYA BİBİ\'NİN SERBEST BIRAKILMASI SONRASI BAŞLAYAN EYLEMLER 4. GÜNDE SONA ERDİ

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:23
Pakistan\'da Asya Bibi Protestoları Sona Erdi
ASYA BİBİ\'NİN SERBEST BIRAKILMASI SONRASI BAŞLAYAN EYLEMLER 4. GÜNDE SONA ERDİ

BİBİ VE AİLESİNE FRANSA VE İSPANYA\'DAN SIĞINMA TEKLİFİ GELDİ

İslamabad, 3 Kasım 18 : Pakistan\'da İslam\'a ve Hazreti Muhammed\'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkûm edilen Asya Bibi\'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar, hükümet ile eylemcilerin anlaşması sonucu 4. gününde sona erdi.

Dün gece protestoları organize eden Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) ile hükümet arasında imzalanan anlaşma sonucu sona eren eylemlerin ardından bugün hayat ülke genelinde normale döndü. 

Ülkede durdurulan tren, metrobüs ve otobüs hizmetleri yeniden başlarken, pazartesi günü okulların eğitime yeniden başlayacağı açıklandı. 

Otoyollarda yakılan araçlar, kurulan barikatlar ve şiddet olayları nedeniyle oluşan trafik problemi de sona erdi. Özellikle Lahor, Karaçi, İslamabad ve Peşaver kentlerine giriş çıkışlar normale döndü.

Diğer yandan Asya Bibi\'nin nerede olduğu güvenlik nedeniyle açıklanmazken, yerel basına konuşan Bibi\'nin kardeşi James Masih, ablasının ülkeyi terk etmekten başka çaresi olmadığını belirtti. Masih, "Ablam gizli bir adreste bulunuyor. Şu ana kadar İspanya ve Fransa\'dan kendisi ve ailesi için sığınma teklifi geldi." dedi.

Bibi\'nin avukatı Saiful Muluk da can güvenliği olmadığı için Pakistan\'dan ayrıldı. 

Dün gece protestocular ve hükümet arasında yapılan anlaşmayla ülkede hayatı felç eden eylemlere son verme kararı alınmıştı.

Tarafların üzerinde anlaştığı 5 maddeye göre Bibi davasında kararın değişmesi için verilen dilekçelerde hükümet taraf olmayacak. Hükümet ayrıca Bibi\'nin ülkeden çıkmasını engellemek için adını çıkış kontrol listesine ekleyecek.

Eylemlerde yaşanan ölüm, yaralanma ve mala zarar gibi konularda iki taraf da yasal işlem yapılmasını kabul edecek, gösterilerle ilgili gözaltına alınan TLP üyeleri serbest bırakılacak.

Anlaşmanın son maddesine göre TLP, sebep olduğu maddi ve manevi zararlar için özür dileyecek. 

ASYA BİBİ DAVASI

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam\'a ve Hazreti Muhammed\'e hakaret etmekle suçlanan 53 yaşındaki Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009\'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Bibi için 2010\'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014\'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermiş bunun karşısında idamını önlemek için çok sayıda kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenlemişti.

Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim\'de görülen temyiz davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir." demişti.

Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa, yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan\'da İslam\'a ve Hazreti Muhammed\'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı bilgilere göre, halihazırda ülkede 600\'ün üzerinde dine hakaret davası var. 

ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan\'a dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.

İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler, 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70\'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurdu.

(AA/RU/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Abd'nin İran Yaptırımlarını Kınadı
Rusya, Abd'nin İran Yaptırımlarını Kınadı
Uçakta tecavüz etti!
Uçakta tecavüz etti!
Jennifer Lopez’in zümrüt yeşili elbisesi yürekleri hoplattı
Jennifer Lopez’in zümrüt yeşili elbisesi yürekleri hoplattı
Irak'ın Türkmen İlçesinde Patlama: 12 Yaralı
Irak'ın Türkmen İlçesinde Patlama: 12 Yaralı
Hindistan'da 13 Kişiyi Öldürdüğü Söylenen Dişi Kaplan Vuruldu
Hindistan'da 13 Kişiyi Öldürdüğü Söylenen Dişi Kaplan Vuruldu
Meksika'da Cenaze Evine Silahlı Saldırı: 4 Ölü
Meksika'da Cenaze Evine Silahlı Saldırı: 4 Ölü
İran'ın Güneyinde Toz Fırtınası Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi
İran'ın Güneyinde Toz Fırtınası Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi
Wall Street Journal: “Kaşıkçı için gönderilen suikast timini veliaht Prens'in basın danışmanı yönetiyordu”
Wall Street Journal: “Kaşıkçı için gönderilen suikast timini veliaht Prens'in basın danışmanı yönetiyordu”
Trump, İran'a Yönelik Yaptırımlara İlişkin Sosyal Medya Hesabında Kendi Fotoğrafı Üzerinde
Trump, İran'a Yönelik Yaptırımlara İlişkin Sosyal Medya Hesabında Kendi Fotoğrafı Üzerinde "yaptırımlar 5 Kasım'da Geliyor" Yazılı Paylaşım Yaptı
Ab'den İtalya'ya Bütçe Tepkisi
Ab'den İtalya'ya Bütçe Tepkisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim