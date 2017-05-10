Pakistan'da 4 Taliban Militanı İdam Edildi

İslamabad, 10 Mayıs 17 : Pakistan'da dört Taliban militanına verilen idam cezaları infaz edildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, yargı sürecinde sivillere, orduya ve bir camiye yönelik saldırıyla bağlantıları olduğunu itiraf eden Pakistan Talibanı'na mensup dört militan idam edildi.

Hayberpaktunhuva eyaletinin başkenti Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 150 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede moratoryumla askıya alınan idam cezası tekrar uygulamaya konulmuştu.

(AA/ÖZ/ŞEB)