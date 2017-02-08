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08 Şubat 2017 Çarşamba 07:53

Pakistan Afgan Mültecilere Yıl Sonuna Kadar Süre Tanıdı

&nbsp;Pakistan, 1,5 milyon kayıtlı Afgan mültecinin ülkeden ayrılmaları için tanıdığı süreyi yıl sonuna kadar uzattı.

Pakistan Afgan Mültecilere Yıl Sonuna Kadar Süre Tanıdı
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İslamabad, 8 Şubat 17 : Pakistan, 1,5 milyon kayıtlı Afgan mültecinin ülkeden ayrılmaları için tanıdığı süreyi yıl sonuna kadar uzattı.
     
Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb yaptığı açıklamada, Afgan mülteciler için tanınan sürenin aralık ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini belirtti.     

Aurangzeb, sınır bölgesinde Afganistan'dan Pakistan'a geçişleri kontrol etmek amacıyla yeni bir vize rejiminin de uygulanacağını vurguladı.     

Afganistan'dan Pakistan'a ilk mülteci akını, Sovyetler Birliği'nin işgalinden sonra yaşanmıştı. 1980'lerin başında ülkelerinden kaçan milyonlarca Afgan, Pakistan'a sığınmıştı. 1990'lardaki iç savaş sırasında da Afganlar kitleler halinde Pakistan'a kaçmıştı.     

(AA/AK/GUR)

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