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Pakistan\'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı

İslamabad, 5 Temmuz 18 : Pakistan ve Türkiye, 4 Milgem korvetinin satışına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Pakistan\'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı

İslamabad, 5 Temmuz 18 : Pakistan ve Türkiye, 4 Milgem korvetinin satışına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Pakistan\'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı

İslamabad, 5 Temmuz 18 : Pakistan ve Türkiye, 4 Milgem korvetinin satışına ilişkin anlaşmayı imzaladı.
Ravalpindi kentindeki Savunma Üretimi Bakanlığında düzenlenen imza törenine Türkiye\'yi temsilen Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Karaosmanoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Basat Öztürk, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ve Türkiye\'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul katıldı.
İmza töreni öncesinde satışı yapılacak 4 korvetle ve anlaşmayla ilgili sunum gerçekleştirildi. 2015\'te başlayan görüşmeler neticesinde ilk alım talebinin 2017\'de yapıldığının belirtildiği sunumda satış görüşmelerinin 12 gün sürdüğü anlatıldı.
Pakistan tarafından satın alınacak 4 Milgem korvetinden 2\'sinin İstanbul Tersanesi\'nde diğer 2\'sinin Karaçi\'de inşa edilmesine karar verildi.
İlk etapta İstanbul ve Karaçi\'de inşa edilecek birer korvet 2023\'te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024\'te envantere girecek.
Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek.
Sunumda gemilere ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı. 99,56 metre uzunluğunda ve 14,42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek.
Savaşlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan Milgem tipi korvetlerin mühendislik bilgilerinin paylaşımı ile mühendis eğitimi de anlaşmaya dahil edildi.
Anlaşmayı Türkiye adına Yunus Emre Karaosmanoğlu, Pakistan adanı da Milli Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretimi Genel Müdürü Tümgeneral Arşad Mahmut ve Karaçi Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ather Selim imzaladı.
(AA/AK/ŞEB)
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