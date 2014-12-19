Pakistan Talibanı Örgütüne Operasyon: 32 Ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiretler bölgesi Hayber'de güvenlik güçlerin Pakistan Talibanı'na karşı düzenlediği operasyonda 32 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu sabah aşiretler bölgesi Hayber'in Tirah vadisinde güvenlik güçlerinin Afganistan sınırına doğru hareket eden teröristlere karşı düzenlediği saldırıda 32 militan öldürüldü" denildi.

Açıklamada, çatışmalarda üç askerin yaralandığı belirtildi.

Bu arada, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in bu sabah Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı'na giderek Peşaver'deki okul baskının ardından ülkedeki güvenlik durumu üzerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rahil Şerif ve diğer üst düzey komutanlardan bilgi aldığı açıklandı.